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¿Quiénes son los ‘PPP’, capturados por actos de terrorismo en Bogotá y cuyo caso podría dar giro trascendental?

Aunque, en su momento, la Fiscalía señaló que el ELN habría financiado los actos de esta organización, su caso fue trasladado a una unidad para temas de protesta social.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
08:07 a. m.
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Los ‘PPP’ son los miembros de una banda acusada de varios delitos en Bogotá, entre ellos terrorismo, concierto para delinquir y violencia contra servidor público.

Estas personas son señalados de falsificar carnets para hacerse pasar por estudiantes de universidades públicas, ingresar y fabricar explosivos para atentar contra miembros de la fuerza pública.

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Ahora, vuelven a ser noticia por la polémica decisión de la Fiscalía de trasladar el caso hacia la recién creada Unidad de Justicia Restaurativa, la cual investiga delitos cometidos en el marco de la protesta social.

Estos son los ‘PPP’, señalados por terrorismo en Bogotá

En su momento, la misma Fiscalía había señalado que el ELN habría financiado a esta organización en la capital, liderada por alias Salvatore, encargado de convocar a través de redes sociales a sus compañeros para organizar los atentados.

Entre los alias que aparecer vinculados a la investigación aparecen ‘Copete’, ‘Tolima’, ‘No educado’, ‘Chimoi’, ‘Topo’, ‘Chinche san’, ‘El pri’, ‘Garu’, ‘83’ y ‘Slow’.

Estos 11 presuntos criminales fueron captados por cámaras de seguridad en varias ocasiones protagonizando actos vandálicos y agrediendo con brutalidad a agentes de la Policía.

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Además de esto, son señalados por varios ataques contra buses del SITP, patrullas de la Policía, transporte de elementos para la fabricación de explosivos e, incluso, de intentar quemar vivo a un uniformado.

¿Los ‘PPP’ podrían quedar en libertad?

Pese a su prontuario y a los esfuerzos por capturarlos, la decisión emitida recientemente por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, da un giro de 180 grados a este caso.

Mediante una resolución, se ordenó el traslado de los expedientes sobre terrorismo a una unidad creada para atender casos de protesta social.

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Por su parte, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán expresó preocupación frente a la posibilidad de que los ‘PPP’ puedan quedar libres. Además, señaló que aunque la protesta social debe ser garantizada, no se puede disfrazar de manifestación actos de terrorismo.

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