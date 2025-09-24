Balacera contra oficina de control de inmigración deja un muerto y varios heridos en EE. UU.

Un migrante falleció y otros se encuentran gravemente heridos tras un tiroteo registrado en contra de las instalaciones del El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), en Dallas, Texas, a primera hora de este miércoles, 24 de septiembre.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sobre las 6:00 de la mañana, “el tirador disparó de manera indiscriminada contra el edificio de ICE, incluyendo una camioneta en la entrada, donde fueron atacadas las víctimas” y, poco después, se quitó la vida.

El atacante habría disparado desde un edificio adyacente y, según la cadena NBC News habría sido identificado como Joshua Jahn, de 29 años.

Su hermano, dijo que, hasta donde sabía, “no le interesaba la política de ningún bando” y estaba registrado como votante independiente. Sin embargo, el presidente Trump y el FBI encasillaron el crimen dentro de la creciente violencia política que enfrenta el país.

Los cascos de las balas estaban marcados ¿Qué decían?

A través de su red Truth Social, el presidente Trump lamentó la noticia y entregó detalles adicionales sobre el caso: “Me informaron sobre el tiroteo mortal en la oficina local del ICE en Dallas, Texas. Se ha revelado que el tirador, trastornado, escribió ‘Anti-ICE’ en sus casquillos ¡Esto es despreciable! Los valientes hombres y mujeres del ICE solo intentan hacer su trabajo y expulsar a los peores criminales de nuestro país, pero se enfrentan a un aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de radicales izquierdistas desquiciados. Esta violencia es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas radicales de izquierda, que exigen la demolición del ICE y comparan a sus agentes con ‘nazis’”.

Trump remarcó su apoyo al ICE y advirtió que los ataques políticos deben cesar, recordando el reciente fallecimiento del comentarista de derecha Charlie Kirk, durante un debate al aire libre en la Universidad del Valle de Utah:

“Los agentes del ICE y otros valientes miembros de las fuerzas del orden están gravemente amenazados. Ya hemos declarado a ANTIFA organización terrorista, y esta semana firmaré una orden ejecutiva para desmantelar estas redes de terrorismo doméstico ¡Hago un llamado a todos los demócratas a detener esta retórica contra ice y las fuerzas del orden estadounidenses, ya! La Administración Trump está totalmente comprometida con el respaldo a las fuerzas del orden, la consolidación de fronteras, la seguridad de nuestra patria, la deportación de delincuentes ilegales violentos y la erradicación total del terrorismo doméstico de izquierda que aterroriza a nuestro país”.

¿Qué dijo el FBI?

Bajo la misma línea, pero amortiguando el mensaje contra la izquierda, el director del FBI, Kash Patel, informó que “mientras la investigación continúa, una revisión inicial de las pruebas revela un motivo ideológico detrás de este ataque (véase la foto a continuación). Uno de los casquillos recuperados tenía grabada la frase ‘ANTI ICE’”.

Además, recordó que hace unos meses se registró un ataque contra otra de las instalaciones de ICE y el lugar donde se registró el tiroteo estuvo bajo amenaza de bomba hace tan solo unos días:

“Estos ataques despreciables con motivaciones políticas contra las fuerzas del orden no son un caso aislado. Estamos a solo kilómetros de Prarieland, Texas, donde hace apenas dos meses un individuo tendió una emboscada a otra instalación del ICE contra sus oficiales. Esto tiene que terminar”.