Internacional

Tiroteo en una iglesia en Estados Unidos: dos muertos y nueve heridos

Tiroteo en una iglesia causa dos muertos y nueve heridos graves. El FBI investiga el caso.

Tiroteo iglesia Michigan Estados Unidos
septiembre 28 de 2025
03:43 p. m.
Una jornada de oración se transformó en una escena de horror indescriptible en Grand Blanc, Michigan, luego de un violento ataque a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El brutal incidente se saldó con la muerte de dos personas y dejó a nueve feligreses heridos de bala.

Este tiroteo en una iglesia no solo interrumpió la tranquilidad dominical, sino que también incluyó un acto de incendio provocado por el atacante, según reportaron las autoridades locales.

Atacante estrelló su vehículo contra iglesia en Michigan, Estados Unidos

El suceso se desencadenó cuando el presunto atacante, identificado preliminarmente como un hombre de 40 años, estrelló su vehículo contra el templo.

Acto seguido, abrió fuego indiscriminadamente contra los presentes e inició un incendio de forma "deliberada".

Aunque los bomberos lograron controlar las llamas, los equipos de rescate temen encontrar más víctimas a medida que aseguran y revisan el edificio calcinado.

El caos finalizó cuando el agresor fue abatido por la Policía, eliminando cualquier amenaza adicional para el público, según confirmó el Departamento de Policía de Grand Blanc Township.

Según informaron medios locales, 100 agentes del FBI se encuentran en la zona para sumarse a la investigación, que fue calificada por el director del FBI, Kash Patel, como un "acto cobarde y criminal".

Dos muertos y 9 heridos en ataque a iglesia en EE.UU.

Mientras los hospitales luchan por la vida de los nueve heridos, los investigadores concentran sus esfuerzos en determinar el móvil del ataque.

El sospechoso aún no ha sido identificado formalmente, y los detectives revisan sus propiedades y registros telefónicos en busca de alguna pista que explique esta masacre.

La Iglesia, por su parte, emitió un comunicado expresando su pesar y su gratitud a los socorristas.

El portavoz Doug Andersen señaló que “los lugares de culto están destinados a ser santuarios de pacificación” y concluyó el mensaje con un llamado a la oración por la "paz y la sanación de todos los involucrados".

La comunidad de Michigan enfrenta ahora un profundo duelo, conmocionada por la violencia que irrumpió en un espacio sagrado.

