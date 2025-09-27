CANAL RCN
Internacional

Exconcursante de Miss Universo fue hallada muerta: autoridades investigan el caso

Hallaron sin vida a modelo y exconcursante en Miss Universo: las autoridades investigan este caso.

Hallan sin vida a exconcursante de Miss Universo
FOTO: Freepik

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
09:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tyra Spaulding, de tan solo 26 años, fue encontrada sin vida. La modelo y exparticipante de Miss Universo fue hallada en su casa en Kingston.

El hallazgo, ocurrido la noche del pasado martes 23 de septiembre de 2025, desató una intensa investigación por parte de la Policía local, que maneja la hipótesis de un crimen.

Hombre asesinó a su expareja en su lugar de trabajo: ocultó una escopeta y burló la seguridad
RELACIONADO

Hombre asesinó a su expareja en su lugar de trabajo: ocultó una escopeta y burló la seguridad

La joven, reconocida por su carisma y su lucha por la visibilidad de la salud mental, se encontraba desaparecida hasta que sus seres queridos, alarmados por su silencio, contactaron a las autoridades.

Tyra Spaulding
Foto: Redes sociales

Encontraron sin vida a Tyra Spaulding a exconcursante en Miss Universo Jamaica

El descubrimiento del cuerpo de Spaulding en una de las habitaciones de su residencia es el punto de partida de un caso que las autoridades están tratando con suma cautela.

Aunque aún se está a la espera de los resultados oficiales de la autopsia, las primeras inspecciones forenses en la escena apuntan a que la muerte no habría sido natural, sino resultado de un homicidio.

Esta línea de investigación se mantiene como la principal, mientras la policía busca determinar las causas exactas del deceso y rastrear a los posibles responsables.

¿Quién era Tyra Spaulding?

Tyra Spaulding dejó una huella imborrable durante su participación en el certamen Miss Universo Jamaica. Más allá de su belleza, la modelo se destacó por ser una voz activa en la promoción de la salud mental, una causa que ella consideraba de vital importancia y que pocas veces se abordaba en la nación caribeña.

Trabajadora de guardería golpeó y maltrató a 21 bebés a su cargo: las cámaras la delataron
RELACIONADO

Trabajadora de guardería golpeó y maltrató a 21 bebés a su cargo: las cámaras la delataron

La noticia ha provocado una ola de tristeza, llevando a la organización Miss Universe Jamaica a emitir un emotivo comunicado de despedida.

"Lamentamos profundamente la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Era un alma radiante y un ser humano extraordinario. Su luz, gracia, belleza y bondad conmovieron a cada persona que conoció, dejando recuerdos imborrables", se lee en el mensaje, honrando la memoria de la joven cuyo brillo se apagó prematuramente.

Mientras la investigación avanza para esclarecer las circunstancias que llevaron a que encontraran sin vida a modelo y exparticipante de Miss Universo, el país entero se une en el luto por una estrella que brilló con luz propia y que será recordada por su sonrisa y su talento.

Revelan nuevos detalles del triple feminicidio transmitido por redes sociales
RELACIONADO

Revelan nuevos detalles del triple feminicidio transmitido por redes sociales

La reciente Miss Universo Jamaica, Gabrielle Henry, y los directores locales, Mark McDermoth y Karl Williams, también enviaron mensajes de condolencias.

“Nuestros pensamientos y oraciones a la familia de Spaulding, mientras la honramos y recordamos por su extraordinaria vida y legado. Que descanse en paz”, mencionaron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ucrania

Mercenario colombiano en Ucrania asegura que le prometieron 12 millones y solo recibió 65.000 pesos

Feminicidio

Hombre asesinó a su expareja en su lugar de trabajo: ocultó una escopeta y burló la seguridad

Gustavo Petro

“No me importa”: la respuesta de Petro tras decisión de EE. UU. de revocar su visa

Otras Noticias

Bogotá

Manifestaciones generan caos cerca de San Victorino: operación de Transmilenio se ve afectada a esta hora

Al menos 3.000 pasajeros del sistema masivo se han visto afectados en las primeras horas del sábado, 27 de septiembre.

Aida Victoria Merlano

"Tenía 3 días de haber parido": contundente comunicado de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Con un mensaje certero y directo, Aida Victoria Merlano reveló cuándo terminó con Juan David Tejada.

Finanzas personales

TransfiYa se transforma por llegada de Bre-B: cambio para usuarios de Bancolombia, Davivienda y más

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 8 del Clásico RCN 2025, hoy sábado 27 de septiembre: sígala en directo

Corte Constitucional

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos