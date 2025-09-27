Exconcursante de Miss Universo fue hallada muerta: autoridades investigan el caso

Tyra Spaulding, de tan solo 26 años, fue encontrada sin vida. La modelo y exparticipante de Miss Universo fue hallada en su casa en Kingston.

El hallazgo, ocurrido la noche del pasado martes 23 de septiembre de 2025, desató una intensa investigación por parte de la Policía local, que maneja la hipótesis de un crimen.

La joven, reconocida por su carisma y su lucha por la visibilidad de la salud mental, se encontraba desaparecida hasta que sus seres queridos, alarmados por su silencio, contactaron a las autoridades.

Encontraron sin vida a Tyra Spaulding a exconcursante en Miss Universo Jamaica

El descubrimiento del cuerpo de Spaulding en una de las habitaciones de su residencia es el punto de partida de un caso que las autoridades están tratando con suma cautela.

Aunque aún se está a la espera de los resultados oficiales de la autopsia, las primeras inspecciones forenses en la escena apuntan a que la muerte no habría sido natural, sino resultado de un homicidio.

Esta línea de investigación se mantiene como la principal, mientras la policía busca determinar las causas exactas del deceso y rastrear a los posibles responsables.

¿Quién era Tyra Spaulding?

Tyra Spaulding dejó una huella imborrable durante su participación en el certamen Miss Universo Jamaica. Más allá de su belleza, la modelo se destacó por ser una voz activa en la promoción de la salud mental, una causa que ella consideraba de vital importancia y que pocas veces se abordaba en la nación caribeña.

La noticia ha provocado una ola de tristeza, llevando a la organización Miss Universe Jamaica a emitir un emotivo comunicado de despedida.

"Lamentamos profundamente la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Era un alma radiante y un ser humano extraordinario. Su luz, gracia, belleza y bondad conmovieron a cada persona que conoció, dejando recuerdos imborrables", se lee en el mensaje, honrando la memoria de la joven cuyo brillo se apagó prematuramente.

Mientras la investigación avanza para esclarecer las circunstancias que llevaron a que encontraran sin vida a modelo y exparticipante de Miss Universo, el país entero se une en el luto por una estrella que brilló con luz propia y que será recordada por su sonrisa y su talento.

La reciente Miss Universo Jamaica, Gabrielle Henry, y los directores locales, Mark McDermoth y Karl Williams, también enviaron mensajes de condolencias.

“Nuestros pensamientos y oraciones a la familia de Spaulding, mientras la honramos y recordamos por su extraordinaria vida y legado. Que descanse en paz”, mencionaron.