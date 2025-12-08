Menor se encuentra desaparecida, luego de que su padre la arrojara de un bote por discusión matrimonial

Una tragedia enluta a la comunidad del archipiélago de Bailique, en el estado de Amapá (Brasil), luego de que, en un impulso de ira, un hombre arrojara a su hija de tres años, de un bote en el que discutía con su madre

El incidente se dio la tarde del domingo, 10 de agosto, cuando la familia regresaba a su casa, después de una tarde de juegos en la que participaron de un bingo, junto a otras personas de la comunidad.

Según medios locales, la pareja inició una discusión poco después de abordar el bote, que terminó cuando el hombre tomó a su hija en brazos y la aventó del bote.

Madre trató de alcanzar a la niña, pero fue arrastrada por la corriente:

La madre no dudó en saltar para rescatar a la niña, pero la corriente las arrastró en direccione opuestas y terminó perdiéndola de vista.

Mientras, su pareja sentimental, que también tenía lazos de sangre con la menor, se dio a la fuga y no ha podido ser localizado por las autoridades del estado de Amapá.

Tan pronto como se conoció la noticia, organismos de rescate y habitantes del archipiélago de Bailique iniciaron con los operativos de búsqueda para encontrar a la menor, pero las horas pasan y aún no han dado con su paradero.

El tiempo aumenta y las probabilidades disminuyen, pero la comunidad tiene una idea sobre dónde podría estar:

Videos de familias enteras buscando a la menor, han estado compartiéndose en las redes sociales para atraer a más voluntarios que ayuden en las labores de rastreo.

Miembros de la comunidad de Bailique sugieren que la niña podría estar atrapada bajo la estructura de un ferry que se encuentra amarrado en el archipiélago, pero esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Por el contrario, ampliaron su llamado a los bomberos de la región, con la esperanza de encontrarla, con todo y que el tiempo juega en su contra.