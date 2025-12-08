CANAL RCN
Internacional

Menor se encuentra desaparecida, luego de que su padre la arrojara de un bote por discusión matrimonial

A pesar de los intentos de su madre por alcanzarla, la perdieron de vista por la corriente.

Foto: X

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
01:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una tragedia enluta a la comunidad del archipiélago de Bailique, en el estado de Amapá (Brasil), luego de que, en un impulso de ira, un hombre arrojara a su hija de tres años, de un bote en el que discutía con su madre

El incidente se dio la tarde del domingo, 10 de agosto, cuando la familia regresaba a su casa, después de una tarde de juegos en la que participaron de un bingo, junto a otras personas de la comunidad.

Italiano fue asesinado y descuartizado por su pareja colombiana y su propia madre
RELACIONADO

Italiano fue asesinado y descuartizado por su pareja colombiana y su propia madre

Según medios locales, la pareja inició una discusión poco después de abordar el bote, que terminó cuando el hombre tomó a su hija en brazos y la aventó del bote.

Madre trató de alcanzar a la niña, pero fue arrastrada por la corriente:

La madre no dudó en saltar para rescatar a la niña, pero la corriente las arrastró en direccione opuestas y terminó perdiéndola de vista.

Mientras, su pareja sentimental, que también tenía lazos de sangre con la menor, se dio a la fuga y no ha podido ser localizado por las autoridades del estado de Amapá.

Tan pronto como se conoció la noticia, organismos de rescate y habitantes del archipiélago de Bailique iniciaron con los operativos de búsqueda para encontrar a la menor, pero las horas pasan y aún no han dado con su paradero.

El tiempo aumenta y las probabilidades disminuyen, pero la comunidad tiene una idea sobre dónde podría estar:

Videos de familias enteras buscando a la menor, han estado compartiéndose en las redes sociales para atraer a más voluntarios que ayuden en las labores de rastreo.

Discusión terminó en tragedia: domiciliario habría asesinado a un perro en Bogotá
RELACIONADO

Discusión terminó en tragedia: domiciliario habría asesinado a un perro en Bogotá

Miembros de la comunidad de Bailique sugieren que la niña podría estar atrapada bajo la estructura de un ferry que se encuentra amarrado en el archipiélago, pero esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Por el contrario, ampliaron su llamado a los bomberos de la región, con la esperanza de encontrarla, con todo y que el tiempo juega en su contra.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Guatemala

Motines en cárceles de Guatemala: pandilleros tomaron como rehenes a los guardias

Tiroteo en Estados Unidos

Tiroteo en tienda departamental deja un saldo de tres muertos en Austin, Texas

Miguel Uribe

La UE hizo un contundente llamado a Colombia tras el asesinato de Miguel Uribe

Otras Noticias

Redes sociales

Video de Altafulla cantando desamor alimentó los rumores del fin de su relación con Karina García

Un video de Altafulla cantando despecho y un mensaje enigmático de Karina García generan rumores del fin de su relación.

Estadio El Campín

¡Proponen que nuevo estadio de Bogotá se llame Miguel Uribe Turbay!

En el Concejo de Bogotá presentaron una propuesta para que el nuevo estadio de la ciudad lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay como homenaje póstumo.

Automovilismo

Vehículos eléctricos en Colombia: ¿Cuáles quedarán libres de pagar Soat?

Cuidado personal

Tres mitos sobre el running, la actividad de moda para encontrar pareja

Radamel Falcao García

Los balones con los que Falcao marcó con Millonarios están a la venta: millonaria cifra