Nuevo accidente ferroviario en España: tren impactó contra muro de contención en Cataluña

Las autoridades explicaron que la caída del muro sobre la vía férrea provocó el impacto del tren que transportaba a los pasajeros.

enero 20 de 2026
06:00 p. m.
Un tren de cercanías sufrió un accidente este martes en la provincia de Barcelona luego de chocar con un muro de contención que se desplomó sobre las vías, dejando varias personas heridas, según informó Protección Civil de Cataluña.

Nuevo choque de un tren en España: esto se sabe

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió cerca del municipio de Gélida, ubicado a unos 40 kilómetros de la capital catalana.

La entidad explicó que la caída del muro sobre la vía férrea provocó el impacto del tren que transportaba pasajeros y que los servicios de emergencia fueron activados de inmediato para atender a los afectados.

Por su parte, los Servicios de Emergencias de Cataluña señalaron que sus equipos están atendiendo al menos a 15 personas que resultaron afectadas por el choque. Para la atención de la emergencia fueron desplazadas once ambulancias hasta el lugar del suceso.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado más detalles sobre las causas del colapso del muro ni sobre el estado de salud de las personas heridas, mientras continúan las labores de atención y verificación en la zona.

Grave choque entre trenes dejó más de 40 muertos

Este nuevo accidente ferroviario se suma al reciente accidente ferroviario ocurrido el domingo en Andalucía, que ha marcado la agenda nacional y mantiene al país en estado de conmoción.

Precisamente este martes, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, se desplazaron hasta la zona afectada para acompañar a las víctimas y a sus familias, en medio de los días de luto decretados por el Gobierno.

Según la última actualización del gobierno andaluz, el número de fallecidos se elevó a 41 tras el hallazgo, durante la noche del lunes, del cuerpo sin vida de una persona que se encontraba en uno de los vagones del tren operado por la compañía Iryo.

Las autoridades informaron además que 39 personas continúan hospitalizadas en distintos centros de la región, una cifra que podría modificarse conforme avancen las labores de rescate.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó que el balance definitivo de víctimas mortales podría acercarse al número de denuncias por personas desaparecidas, que asciende a 43.

Explicó que el proceso de confirmación consiste en cruzar los reportes de desaparecidos con la identificación de los cuerpos recuperados, una tarea que aún no ha finalizado.

