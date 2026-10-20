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La Liendra conmovió al contar la lucha de su hermana mayor contra las drogas

La Liendra abrió su corazón y contó cómo la adicción de su hermana afectó a su familia

La Liendra
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Noticias RCN

octubre 20 de 2026
02:56 p. m.
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El influenciador Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, compartió el reencuentro con su hermana mayor tras años de dificultades por el consumo de drogas. Su testimonio expuso el impacto que esta situación tuvo en su familia y el alivio que sintió cuando ella aceptó ingresar a un centro de rehabilitación.

La historia que publicó en redes sociales dejó ver una faceta íntima del creador de contenido: la de un hermano que intentó acompañar durante años a una persona fundamental en su vida. Entre lágrimas, abrazos y palabras de esperanza, el influenciador contó por qué llegó a sentir que podía perderla.

¿Qué contó La Liendra sobre la adicción de su hermana?

Según relató el propio Mauricio Gómez, su hermana mayor fue una de las personas que lo crió. Por eso, verla deteriorarse con el paso del tiempo debido al consumo de cocaína fue especialmente doloroso para él.

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En su mensaje, recordó las consecuencias que observó en su vida cotidiana: el alejamiento de sus seres queridos, la pérdida de peso y las dificultades para mantener hábitos básicos. También habló de las conversaciones que sostuvo con ella durante años, en las que sentía que sus palabras no lograban cambiar la situación.

El influenciador resumió ese sufrimiento con una frase que marcó su publicación: “Como hermano, sufría todos los días viendo cómo la persona que me había criado estaba acabando con su vida”.

Su relato no se limitó a describir lo ocurrido. También buscó mostrar cómo una adicción puede afectar a quienes rodean a la persona que consume, especialmente a sus familiares más cercanos.

¿Cómo fue el reencuentro de La Liendra con su hermana?

El momento más emotivo llegó cuando su hermana aceptó buscar ayuda e ingresó a un centro de rehabilitación. Para Gómez, esa decisión representó un cambio después de años de preocupación, conversaciones difíciles y temor a perderla.

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“Justo cuando sentía que estaba a punto de perderla, por fin decidió tomar mi mano y buscar un cambio”, escribió el creador de contenido.

El reencuentro quedó registrado en video y estuvo acompañado de muestras de afecto. La madre de ambos también apareció en imágenes compartidas alrededor del encuentro, en una escena familiar atravesada por la emoción y la esperanza.

Sin embargo, La Liendra reconoció que el proceso no termina con el ingreso a rehabilitación. En su mensaje señaló que su hermana todavía tiene un camino largo por recorrer, aunque considera que aceptar ayuda fue un paso decisivo para luchar por su vida.

¿Qué mensaje envió La Liendra a otras familias?

El influenciador aprovechó la publicación para dirigirse a quienes viven una situación parecida. Les pidió a las familias que no pierdan la esperanza y que sigan ofreciendo apoyo a sus seres queridos, sin desconocer lo difícil que puede ser acompañar un proceso de esta naturaleza.

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También animó a las personas que consumen sustancias a buscar ayuda y a reflexionar sobre el rumbo de sus vidas.

Con su testimonio, Gómez llevó a sus redes una experiencia personal que muchas familias viven en privado. Su mensaje se centró en la importancia de pedir apoyo y reconocer que la rehabilitación es un proceso que requiere tiempo y acompañamiento.

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