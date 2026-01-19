Trump dice no estar obligado a encontrar una salida pacífica a la disputa por Groenlandia tras quedarse sin el Nobel

Apegándose a las leyes de divulgación pública de Noruega, el primer ministro Jonas Gahr Støre dio a conocer un mensaje que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría compartido con él, a través de un mensaje de texto, el domingo 18 de enero.

“Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz tras haber puesto fin a ocho guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para Estados Unidos”, comentó el republicano, en referencia a Groenlandia.

El primer ministro habría intentado explicarle que el ganador del premio Nobel de la paz es escogido por el Comité Noruego del Nobel y no por el gobierno noruego, pero el presidente rechazó la explicación y en declaraciones entregadas a la cadena NBC News señaló que: “Noruega lo controla totalmente, a pesar de lo que digan”. Y aunque “les gusta decir que no tienen nada que ver con ello, tienen mucho que ver”.

Trump amenazó con aranceles a los países europeos que se opongan a su plan anexionista:

Apenas el sábado (17 de enero) Trump amenazó con imponer aranceles del 10% a los países europeos que se pongan a sus planes anexionistas y explicó que la medida afectará desde el 1 de febrero a Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Francia, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

En respuesta, los líderes de países europeos se reunirán en una cumbre de emergencia, programada para el jueves, en Bruselas, en la que se espera que definan un plan para persuadir a los Estados Unidos de hacerse con Groenlandia “por las buenas o por las malas”.

Las medidas podrían ir desde la imposición de aranceles recíprocos hasta la puesta en marcha de una “bazuca comercial”, con la que la Unión Europea podría imponer restricciones a compañías estadounidenses en su territorio.

Trump recibió el premio de manos de María Corina Machado en una visita a la Casa Blanca:

En una reunión, el pasado jueves (15 de enero), en la Casa Blanca, con María Corina Machado, Trump recibió la medalla de oro del Nobel de la Paz que el Comité del Nobel otorgó a la líder de la oposición venezolana.

A pesar de quedar fuera de sus planes para Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Machado quiso tener una muestra de agradecimiento con Trump, tras la operación ‘Resolución Absoluta’ en Caracas.

Sin embargo, el Comité Noruego del Nobel explicó que el premio y el galardonado son “indisociables” y “aunque la medalla o el diploma cambien de propietario, eso no modifica para nada la identidad de la persona o la organización a la que el premio Nobel de la Paz fue otorgado”.