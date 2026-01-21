CANAL RCN
Internacional

Jefe de la OTAN apuesta por la “diplomacia ponderada” para resolver la crisis de Groenlandia

Sus declaraciones se produjeron durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde también tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

enero 21 de 2026
06:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que la “diplomacia ponderada” es la única vía para abordar la crisis generada por la amenaza de Estados Unidos de anexionar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

Trump desata polémica con imagen hecha con IA que muestra a Venezuela, Canadá y Groenlandia anexados a EE. UU.
RELACIONADO

Trump desata polémica con imagen hecha con IA que muestra a Venezuela, Canadá y Groenlandia anexados a EE. UU.

Sus declaraciones se produjeron durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde también tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump.

“Veo que en este momento hay tensiones, no cabe duda. (…) La única forma de lidiar con esto es, al fin y al cabo, a través de una diplomacia ponderada”, señaló Rutte, quien aseguró estar trabajando en el asunto “entre bastidores”, aunque sin hacerlo público.

Groenlandia, eje de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea en el Foro de Davos
RELACIONADO

Groenlandia, eje de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea en el Foro de Davos

Seguridad en el Ártico y unidad de la alianza

Rutte ha intentado desviar el interés de Trump en Groenlandia hacia un debate más amplio en la OTAN sobre el refuerzo de la seguridad en el Ártico. “En cuanto al Ártico, creo que el presidente Trump lleva razón. Otros líderes de la OTAN llevan razón. Tenemos que defender el Ártico”, dijo.

El secretario general descartó que la crisis pueda poner en riesgo la supervivencia de la alianza, creada hace 76 años. “La OTAN es crucial, no solo para la defensa de Europa, sino también para la defensa de Estados Unidos. Para que Estados Unidos esté seguro, es necesario un Ártico seguro, un Atlántico seguro y una Europa segura”, subrayó.

Trump dice no estar obligado a encontrar una salida pacífica a la disputa por Groenlandia tras quedarse sin el Nobel
RELACIONADO

Trump dice no estar obligado a encontrar una salida pacífica a la disputa por Groenlandia tras quedarse sin el Nobel

Respuesta a las dudas de Trump y apoyo europeo

Rutte también respondió a los comentarios de Trump que cuestionan si Europa acudiría en defensa de Estados Unidos en caso de necesidad. “Le digo, sí, lo harán. No tengo ninguna duda de que Estados Unidos acudirá al rescate aquí, y nosotros iremos al rescate de Estados Unidos”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, expresó confianza en que se pueda hallar una salida diplomática a la controversia. “Hay dos corrientes de pensamiento. Una es desescalar, y la otra es escalar para luego desescalar. Y creo que, al fin de cuentas, encontraremos una salida”, señaló en Davos.

Trump podría imponer aranceles a los países que no respalden su intención de controlar Groenlandia
RELACIONADO

Trump podría imponer aranceles a los países que no respalden su intención de controlar Groenlandia

La tensión se ha intensificado después de que Trump amenazara con imponer aranceles a los aliados europeos que se opongan a sus planes sobre Groenlandia, lo que ha llevado a la Unión Europea a considerar contramedidas comerciales contra Washington.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

México entrega 37 criminales a Estados Unidos: estos son algunos de los más peligrosos

Venezuela

La millonada que recibió Delcy Rodríguez del primer giro de venta de petróleo venezolano por Estados Unidos

España

Nuevo accidente ferroviario en España: tren impactó contra muro de contención en Cataluña

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna, resultado OFICIAL: número y signo ganador hoy 20 de enero de 2026 en último sorteo

¡Pudieron celebrar varios apostadores tras el Super Astro Luna de este 20 de enero! Descubra el resultado exacto aquí.

Elecciones presidenciales 2026

Descubrieron cómo precandidatos presidenciales habrían intentado engañar al Estado con firmas falsas

La Registraduría ya inició acciones judiciales contra los dos precandidatos. ¿De quiénes se trata?

Mercado de Fichajes

Sebastián Villa y los motivos que frenaron su posible llegada al América de Cali

EPS

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo

Artistas

Reconocida presentadora reveló en vivo que le detectaron cáncer: este es su estado de salud