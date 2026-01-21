Jefe de la OTAN apuesta por la “diplomacia ponderada” para resolver la crisis de Groenlandia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que la “diplomacia ponderada” es la única vía para abordar la crisis generada por la amenaza de Estados Unidos de anexionar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

Sus declaraciones se produjeron durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde también tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump.

“Veo que en este momento hay tensiones, no cabe duda. (…) La única forma de lidiar con esto es, al fin y al cabo, a través de una diplomacia ponderada”, señaló Rutte, quien aseguró estar trabajando en el asunto “entre bastidores”, aunque sin hacerlo público.

Seguridad en el Ártico y unidad de la alianza

Rutte ha intentado desviar el interés de Trump en Groenlandia hacia un debate más amplio en la OTAN sobre el refuerzo de la seguridad en el Ártico. “En cuanto al Ártico, creo que el presidente Trump lleva razón. Otros líderes de la OTAN llevan razón. Tenemos que defender el Ártico”, dijo.

El secretario general descartó que la crisis pueda poner en riesgo la supervivencia de la alianza, creada hace 76 años. “La OTAN es crucial, no solo para la defensa de Europa, sino también para la defensa de Estados Unidos. Para que Estados Unidos esté seguro, es necesario un Ártico seguro, un Atlántico seguro y una Europa segura”, subrayó.

Respuesta a las dudas de Trump y apoyo europeo

Rutte también respondió a los comentarios de Trump que cuestionan si Europa acudiría en defensa de Estados Unidos en caso de necesidad. “Le digo, sí, lo harán. No tengo ninguna duda de que Estados Unidos acudirá al rescate aquí, y nosotros iremos al rescate de Estados Unidos”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, expresó confianza en que se pueda hallar una salida diplomática a la controversia. “Hay dos corrientes de pensamiento. Una es desescalar, y la otra es escalar para luego desescalar. Y creo que, al fin de cuentas, encontraremos una salida”, señaló en Davos.

La tensión se ha intensificado después de que Trump amenazara con imponer aranceles a los aliados europeos que se opongan a sus planes sobre Groenlandia, lo que ha llevado a la Unión Europea a considerar contramedidas comerciales contra Washington.