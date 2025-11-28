Trump indulta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y condiciona ayuda a Honduras a resultado electoral

El presidente Donald Trump anunció este viernes el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

La decisión fue comunicada a través de su plataforma Truth Social, donde el mandatario aseguró que Hernández había sido “tratado de forma muy dura e injusta”.

Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo. En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de facilitar el ingreso de cientos de toneladas de cocaína a territorio estadounidense, principalmente provenientes de Colombia y Venezuela. Según la justicia, los hechos se remontan a 2004, mucho antes de su presidencia.

Donald Trump amenaza con recortar ayuda a Honduras

En el mismo mensaje, Trump expresó su respaldo a Nasry Asfura, candidato del partido derechista vinculado a Hernández, y advirtió que si no gana las elecciones presidenciales del domingo, Estados Unidos recortará la ayuda al país centroamericano.

RELACIONADO Georgia retira todos los cargos contra Donald Trump por elecciones de 2020

“Si no gana, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea”, escribió.

Asfura, Moncada y Nasralla disputan presidencia hondureña bajo presión internacional

Asfura, empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa, compite en una contienda reñida contra Rixi Moncada, del partido gobernante Libre, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La intervención de Trump añade tensión a un proceso electoral marcado por la polarización y por el antecedente judicial de Hernández, considerado por la fiscalía estadounidense como responsable de apoyar “una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”.