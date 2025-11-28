CANAL RCN
Internacional

Trump indulta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y condiciona ayuda a Honduras a resultado electoral

Trump aseguró que Hernández había sido “tratado de forma muy dura e injusta”.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 28 de 2025
09:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Donald Trump anunció este viernes el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Maduro y Trump hablaron por teléfono hace una semana: lo que se dijeron
RELACIONADO

Maduro y Trump hablaron por teléfono hace una semana: lo que se dijeron

La decisión fue comunicada a través de su plataforma Truth Social, donde el mandatario aseguró que Hernández había sido “tratado de forma muy dura e injusta”.

Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo. En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de facilitar el ingreso de cientos de toneladas de cocaína a territorio estadounidense, principalmente provenientes de Colombia y Venezuela. Según la justicia, los hechos se remontan a 2004, mucho antes de su presidencia.

Trump anuncia que suspenderá “la migración desde países del tercer mundo” permanentemente
RELACIONADO

Trump anuncia que suspenderá “la migración desde países del tercer mundo” permanentemente

Donald Trump amenaza con recortar ayuda a Honduras

En el mismo mensaje, Trump expresó su respaldo a Nasry Asfura, candidato del partido derechista vinculado a Hernández, y advirtió que si no gana las elecciones presidenciales del domingo, Estados Unidos recortará la ayuda al país centroamericano.

Georgia retira todos los cargos contra Donald Trump por elecciones de 2020
RELACIONADO

Georgia retira todos los cargos contra Donald Trump por elecciones de 2020

“Si no gana, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea”, escribió.

Asfura, Moncada y Nasralla disputan presidencia hondureña bajo presión internacional

Asfura, empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa, compite en una contienda reñida contra Rixi Moncada, del partido gobernante Libre, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La intervención de Trump añade tensión a un proceso electoral marcado por la polarización y por el antecedente judicial de Hernández, considerado por la fiscalía estadounidense como responsable de apoyar “una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Afgano que mató a una Guardia Nacional y dejó a otra gravemente herido podría enfrentarse a pena de muerte

Nicolás Maduro

Maduro y Trump hablaron por teléfono hace una semana: lo que se dijeron

Human Rights Watch

Rusia declara “indeseable” a Human Rights Watch y prohíbe su operación en el país

Otras Noticias

Liga de Argentina

Crece la polémica en Argentina: sancionan a Estudiantes por dar la espalda al campeón

Estudiantes le dio la espalda al campeón Rosario Central y la AFA sancionó drásticamente al club de La Plata.

Aerocivil

Abecé de la alerta de Airbus que obliga a detener más de 6.000 aviones en todo el mundo

La alerta afecta especialmente a Avianca, cuya flota está compuesta en un 70% por aeronaves Airbus.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 28 de noviembre

Karol G

‘La Premiere’ de Karol G llega al Canal RCN: fecha y hora de la transmisión global

Cuidado personal

Expertos revelan los riesgos sobre el exceso de entrenamiento: ¿cuáles son las señales de advertencia?