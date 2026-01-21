Preso condenado por delitos graves se fugó durante traslado médico en Bello: ¿quién es y cómo ocurrió?

En el municipio de Bello, Antioquia, se registró la fuga de un interno condenado por delitos graves, quien logró evadirse mientras asistía a una cita médica bajo custodia.

Más allá de la evasión, el caso provocó alarma por el tiempo que transcurrió sin una alerta oficial, un lapso en el que no se activaron los mecanismos de búsqueda.

¿Quién es el preso que se fugó durante una cita médica en Bello?

De acuerdo con la información conocida, el día de ayer, hacia las 9:00 de la mañana, el interno Juan Sebastián Montoya Cardona se fugó durante una cita médica a la que había sido trasladado bajo custodia.

El procedimiento se realizaba en el municipio de Bello, donde se encontraba acompañado por la guardia encargada de su vigilancia.

Sin embargo, el reporte oficial de la fuga solo se realizó a las 4:00 de la tarde, cuando la custodia dio aviso a la estación de Policía de Bello. Esto significa que pasaron siete horas entre la evasión y la notificación formal a las autoridades.

Durante ese tiempo, no existió una alerta oficial que permitiera advertir a las autoridades ni a la ciudadanía sobre la fuga de un interno condenado, lo que abrió interrogantes sobre el riesgo que se mantuvo durante varias horas sin control ni seguimiento conocido.

¿Cuáles son los delitos que cometió este preso fugado?

Juan Sebastián Montoya Cardona fue capturado el 11 de mayo de 2023, cuando adelantaba la recolección de firmas como precandidato a la Alcaldía de Bello.

Posteriormente, fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y prevaricato.

Según la Fiscalía General de la Nación, Montoya Cardona fue capturado junto a un exjuez y dos empleados judiciales, señalados de integrar una red delincuencial en Bello que, entre los años 2020 y 2022, se habría dedicado a elaborar, direccionar y fallar acciones de tutela de manera irregular, presuntamente a cambio de dinero.

De acuerdo con el ente investigador, él presuntamente elaboraba las tutelas y las direccionaba, a través de empleados judiciales, para que fueran asignadas al despacho del juez Giraldo Naranjo, quien las habría resuelto sin contar con la competencia legal para hacerlo.

Fugado en Bello había sido inspector de Policía en Bello

Durante cinco años, Juan Sebastián Montoya se desempeñó como inspector de Policía de Bello.

Tras su condena, fue recluido en la Cárcel Departamental de Yarumito, ubicada en el municipio de Itagüí, centro penitenciario que es administrado por la Gobernación de Antioquia.

Ahora, las autoridades competentes deberán esclarecer las circunstancias exactas de la evasión, las decisiones tomadas tras los hechos y las posibles fallas en los procedimientos.