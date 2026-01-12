CANAL RCN
Internacional

Foro Penal confirma la excarcelación de 24 presos políticos en Venezuela

Organizaciones opositoras y ONG especializadas cuestionaron la cifra oficial, quienes señalaron que el número de beneficiados sería menor.

Foto: AFP

Valeria Quiroga

AFP

enero 12 de 2026
07:59 a. m.
Durante la madrugada de este lunes 12 de enero, el director vicepresidente de la ONG venezolana Foro Penal, Gonzalo Himiob S, confirmó 24 excarcelaciones de presos políticos, nueve de ellas en la cárcel La Crisálida y 15 en Rodeo I.

"Además de las 24 excarcelaciones ya confirmadas (a las que hay que agregar las 17 previamente verificadas) en este momento estamos confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada", indicó Himiob a través de su cuenta de X.

Dos italianos fueron liberados en Venezuela

Entre los ciudadanos liberados durante la madrugada de este lunes se encuentran dos ciudadanos italianos. "Recibo con alegría y satisfacción la liberación de los connacionales Alberto Trentini y Mario Burlò, que se encuentran seguros en la embajada de Italia en Caracas. Hablé con ellos y un avión partió ya desde Roma para traerlos de vuelta a casa", celebró en X la primera ministra, Girogia Meloni, quien agradeció a la actual líder venezolana, Delcy Rodríguez.

La más reciente excarcelación de presos políticos en Venezuela ocurre en medio de la incertidumbre de cientos de familias de los detenidos que continúan a la espera de una respuesta tras el anuncio por parte del régimen venezolano el pasado 8 de enero de liberarlos.

A esto se suma la muerte del exfuncionario de la Policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, ocurrida este sábado 10 de enero. Según el Ministerio Público, el hombre presentó “una descompensación súbita de salud”.

La institución aseguró que aunque Torres ingresó con signos vitales cuando fue trasladado a un centro asistencial, falleció tras sufrir "un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento” en el hospital Dr. Domingo Luciani.

Cifras inferiores a las reportadas por el régimen venezolano

Venezuela anunció este lunes la liberación de 116 presos políticos, en el marco de un proceso de excarcelaciones iniciado la semana pasada tras el bombardeo de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

Organizaciones opositoras y ONG especializadas cuestionaron la cifra oficial, quienes señalaron que el número de beneficiados sería menor. Mientras tanto, familiares de los detenidos permanecen a las afueras de las cárceles, en vigilia permanente, con la esperanza de que sus nombres figuren entre los liberados.

Por su parte, el Ministerio del Servicio Penitenciario expresó a través de un comunicado que "estas medidas han beneficiado a personas privadas (de libertad) por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación".

