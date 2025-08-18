CANAL RCN
Internacional Video

Trump, Zelenski y líderes de la UE se reúnen en la Casa Blanca para discutir el fin de la guerra

La Casa Blanca comenzó a recibir a la delegación de líderes europeos, quienes acompañan al presidente de Ucrania.

AFP

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
01:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde las once de la mañana de este lunes se ha reunido la delegación de líderes europeos que acompañan a Volodimir Zelenski. Entre ellos se encuentra la presidenta de la Comisión Europea, el secretario general de la OTAN, los primeros ministros del Reino Unido, los presidentes de Francia, Finlandia y el canciller de Alemania.

Hamás aceptó una nueva propuesta de alto al fuego en Gaza
RELACIONADO

Hamás aceptó una nueva propuesta de alto al fuego en Gaza

Trump y Zelenski en la Casa Blanca

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acude este lunes a una reunión con Donald Trump, con el respaldo de varios líderes europeos y la esperanza de salvar las crecientes diferencias con su homólogo estadounidense sobre un acuerdo de paz con Rusia.

Luego de una hora de encuentro, el mandatario estadounidense recibirá a los líderes europeos y, 45 minutos después, comenzará el encuentro multilateral.

Trump ha presionado a Ucrania para que haga grandes concesiones después de su cumbre con el presidente Vladimir Putin, en Alaska. El líder estadounidense manifestó que Kiev debe renunciar a Crimea y entrar en la OTAN, dos de las exigencias de Moscú.

Según información de AFP, Zelenski, quien se reunió con los europeos antes de ir con ellos a la Casa Blanca, instó a Donald Trump para lograr instaurar “la paz por la fuerza” contra Rusia. Así mismo, insistió en la necesidad de que Washington logre brindar “garantías de seguridad” a su país.

Explosiva respuesta de EE. UU. a Diosdado Cabello tras acusaciones de conspiración contra Petro y Venezuela
RELACIONADO

Explosiva respuesta de EE. UU. a Diosdado Cabello tras acusaciones de conspiración contra Petro y Venezuela

Esfuerzos para detener la guerra

El presidente de Ucrania también tuvo la oportunidad de reunirse con Keith Kellog, el enviado de Trump para Ucrania. Según sus publicaciones en redes sociales, parte de su objetivo principal es buscar una paz confiable y duradera para Ucrania y toda Europa.

"Debemos detener las muertes, y agradezco a los socios que están trabajando para lograrlo y, en última instancia, para lograr una paz duradera y digna", agregó.

Por ahora, Rusia continuó sus ataques contra Ucrania, antes de las nuevas negociaciones, cobrando la vida de al menos seis personas, entre ellas dos niños, con drones y misiles balísticos durante la noche, según informaron funcionarios ucranianos.

Por su parte, el presidente de Ucrania manifestó que tales ataques son considerados como un intento de “humillar los esfuerzos diplomáticos”.

Aunque la cumbre entre Trump y Putin, celebrada la semana pasada, no logró un alto al fuego, las negociaciones podrían continuar mientras la guerra sigue.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Hamás aceptó una nueva propuesta de alto al fuego en Gaza

Venezuela

Explosiva respuesta de EE. UU. a Diosdado Cabello tras acusaciones de conspiración contra Petro y Venezuela

Bolivia

Estas son las caras presidenciables para la segunda vuelta en Bolivia: sorpresa electoral

Otras Noticias

América de Cali

¿Para ilusionarse? Esto predijo la IA de la vuelta entre América de Cali y Fluminense

La inteligencia artificial dio su pronóstico para lo que será la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre América y Fluminense.

Bogotá

Misteriosa desaparición de Ayelen Páez de 16 años en Bogotá, vista por última vez en Chapinero

La menor desapareció en extrañas circunstancias sobre las 5:00 de la tarde del pasado 9 de agosto en Chapinero, desde entonces no hay rastro de su paradero.

Educación

Las ciudades de Colombia que tienen mejor dominio de inglés, según estudio

La casa de los famosos

Yina Calderón confesó detalles sobre rumores de ruptura entre Karina y Altafulla

Cuidado personal

Los efectos en las uñas por uso de lámparas UV y procesos del esmalte semipermanente