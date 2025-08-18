Trump, Zelenski y líderes de la UE se reúnen en la Casa Blanca para discutir el fin de la guerra

Desde las once de la mañana de este lunes se ha reunido la delegación de líderes europeos que acompañan a Volodimir Zelenski. Entre ellos se encuentra la presidenta de la Comisión Europea, el secretario general de la OTAN, los primeros ministros del Reino Unido, los presidentes de Francia, Finlandia y el canciller de Alemania.

RELACIONADO Hamás aceptó una nueva propuesta de alto al fuego en Gaza

Trump y Zelenski en la Casa Blanca

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acude este lunes a una reunión con Donald Trump, con el respaldo de varios líderes europeos y la esperanza de salvar las crecientes diferencias con su homólogo estadounidense sobre un acuerdo de paz con Rusia.

Luego de una hora de encuentro, el mandatario estadounidense recibirá a los líderes europeos y, 45 minutos después, comenzará el encuentro multilateral.

Trump ha presionado a Ucrania para que haga grandes concesiones después de su cumbre con el presidente Vladimir Putin, en Alaska. El líder estadounidense manifestó que Kiev debe renunciar a Crimea y entrar en la OTAN, dos de las exigencias de Moscú.

Según información de AFP, Zelenski, quien se reunió con los europeos antes de ir con ellos a la Casa Blanca, instó a Donald Trump para lograr instaurar “la paz por la fuerza” contra Rusia. Así mismo, insistió en la necesidad de que Washington logre brindar “garantías de seguridad” a su país.

Esfuerzos para detener la guerra

El presidente de Ucrania también tuvo la oportunidad de reunirse con Keith Kellog, el enviado de Trump para Ucrania. Según sus publicaciones en redes sociales, parte de su objetivo principal es buscar una paz confiable y duradera para Ucrania y toda Europa.

"Debemos detener las muertes, y agradezco a los socios que están trabajando para lograrlo y, en última instancia, para lograr una paz duradera y digna", agregó.

Por ahora, Rusia continuó sus ataques contra Ucrania, antes de las nuevas negociaciones, cobrando la vida de al menos seis personas, entre ellas dos niños, con drones y misiles balísticos durante la noche, según informaron funcionarios ucranianos.

Por su parte, el presidente de Ucrania manifestó que tales ataques son considerados como un intento de “humillar los esfuerzos diplomáticos”.

Aunque la cumbre entre Trump y Putin, celebrada la semana pasada, no logró un alto al fuego, las negociaciones podrían continuar mientras la guerra sigue.