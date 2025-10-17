Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano en aprobar la eutanasia por ley

Uruguay finalmente aprobó, después de cinco años, el proyecto de ley que buscaba permitir la eutanasia, de manera legal, en el país. Pese a la fuerte discusión que generó el asunto, principalmente por parte de grupos católicos y algunos sectores conservadores, el proyecto contó con el respaldo de toda la coalición de izquierda.

Uruguay aprueba la eutanasia

Después de un debate de diez horas, 20 de 31 legisladores votaron a favor del proyecto de ley que buscaba aprobar la eutanasia. Por esto, el texto resalta que los adultos mayores, psíquicamente aptos en etapa terminal de una enfermedad terminal, podrán elegir la eutanasia que será realizada por un profesional de la salud.

De esta manera, Uruguay se ha convertido en el primer país que ha regulado la eutanasia por ley al contar con el respaldo de la coalición del Frente Amplio, una senadora del Partido Nacional y dos senadores del Partido Colorado.

"Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida, cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito", explicó el senador Daniel Borbonet.

Para Borbonet se votó un texto "sólido" y que "ofrece seguridad jurídica". En una posición crítica a la redacción del documento, Pedro Bordaberry (centroderecha) consideró que es "una ley de fomento" de muerte asistida.

Ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida, son algunos de los requisitos. El paciente también deberá pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito.

Uruguay sumó así una nueva norma liberal a otras como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.

Otros países de latinoamericanos en pro de la eutanasia

En América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley.