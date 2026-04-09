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Venezuela aprueba ley minera que abre la puerta a inversión extranjera

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, celebró la medida en la red X como un “instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería”.

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AFP

abril 09 de 2026
09:03 p. m.
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El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves una nueva ley de minería que permite la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en la explotación de los vastos recursos minerales del país.

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La norma, sancionada por unanimidad, sigue la línea de la reciente reforma petrolera y busca atraer capitales en medio de la presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro en enero.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, celebró la medida en la red X como un “instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería”, destacando que la ley fortalece la seguridad jurídica y ofrece incentivos tributarios, como regalías de hasta 13%. El texto también contempla la creación de empresas mixtas entre el Estado y privados.

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Un sector marcado por el control de grupos armados

La riqueza mineral de Venezuela, que incluye oro, diamantes, bauxita y coltán, se concentra en el Arco Minero del Orinoco, un territorio de 112.000 km².

Sin embargo, investigaciones periodísticas y de centros de análisis como Insight Crime advierten que bandas armadas, grupos criminales y guerrillas colombianas ejercen un control profundo sobre las minas, con la supuesta complicidad de autoridades y fuerzas de seguridad.

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Estos grupos cobran comisiones sobre las extracciones y “vacunas” a comercios y trabajadoras sexuales, según la periodista Lisseth Boon, autora del libro Oro malandro. La situación plantea dudas sobre la capacidad de la nueva ley para garantizar que la producción minera quede libre de la influencia criminal.

Expectativas y desafíos

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó la norma como “un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro”. No obstante, especialistas señalan que el verdadero reto será regular la actividad en zonas militarizadas y evitar que el oro y otros minerales sigan siendo controlados por actores ilegales.

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La aprobación de esta ley marca un nuevo capítulo en la transformación del modelo estatal de gestión de recursos naturales en Venezuela, pero su efectividad dependerá de la capacidad del gobierno interino de imponer orden en un sector históricamente dominado por la violencia y la informalidad.

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