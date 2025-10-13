CANAL RCN
Internacional

Venezuela cierra embajada en Oslo tras el Nobel de Paz de María Corina Machado

El periódico noruego Verdens Gang reveló que los servicios de la embajada no respondían al teléfono este lunes.

AFP

octubre 13 de 2025
02:16 p. m.
La Cancillería de Noruega informó este domingo el cierre de la embajada de Venezuela en Oslo tres días después de que el Comité Nobel Noruego otorgara el Nobel de Paz 2025 a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

"La embajada de Venezuela nos ha informado de que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón", afirmó una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, Cecilie Roang, en un correo electrónico a AFP.

"Es lamentable. Pese a nuestras divergencias en varias cuestiones, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y seguirá trabajando en ese sentido", agregó.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto, informó a través de un comunicado que el cierre hace parte de una "reorganización" para "optimizar los recursos del Estado y redefinir nuestra presencia diplomática para fortalecer las alianzas con el sur global".

El canciller venezolano confirmó la apertura de nuevas Embajadas en República de Zimbabue y en Burkina Faso, y el cierre en Noruega y en Australia.

 

Servicios de la embajada no respondían al teléfono este lunes

A María Corina Machado se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor pese a las protestas de la oposición.

Según el periódico noruego Verdens Gang, que reveló la información, los servicios de la embajada no respondían al teléfono este lunes por la tarde.

Sus números estaban fuera de servicio, constató AFP por la noche.

Este anuncio se produce tres días después de que el Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país, otorgara el Premio de la Paz a Machado.

Cancillería de Noruega insistió que el Nobel es “independiente al Gobierno”

El Comité Noruego del Nobel destacó que otorgó el galardón a María Corina Machado "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El domingo, Maduro calificó a la galardonada de 58 años de "bruja demoníaca". La vocera de la cancillería noruega insistió en que "el premio Nobel es independiente del Gobierno noruego". "En lo que respecta a cuestiones relacionadas con este premio, remitimos al Comité Nobel", declaró.

Machado, que vive en la clandestinidad en su país, dedicó el premio "al pueblo sufriente de Venezuela" y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

