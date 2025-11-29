CANAL RCN
Internacional

Venezuela responde a Trump: califica como “acto hostil y arbitrario” el anuncio sobre su espacio aéreo

Venezuela rechazó con firmeza el mensaje de Donald Trump que pedía considerar su espacio aéreo “cerrado”.

Donald Trump y Nicolás Maduro.
Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
02:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar tras el mensaje difundido este sábado 29 de noviembre de 2025 por el presidente Donald Trump en su red Truth Social, en el que aseguró que el espacio aéreo “sobre y alrededor de Venezuela debe ser considerado cerrado en su totalidad”.

Presidente Trump “declara” cerrado el espacio aéreo venezolano en su totalidad
RELACIONADO

Presidente Trump “declara” cerrado el espacio aéreo venezolano en su totalidad

La advertencia, dirigida a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, generó un terremoto diplomático y causó repercusiones inmediatas en el tráfico aéreo internacional.

Trump genera efectos prácticos, pero no existe orden internacional

El pronunciamiento del presidente estadounidense ocurrió en un contexto ya tenso entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de colaborar con redes de narcotráfico.

Avianca suspende vuelos y operaciones desde y hacia Venezuela: ¿Qué pasará con los pasajeros?
RELACIONADO

Avianca suspende vuelos y operaciones desde y hacia Venezuela: ¿Qué pasará con los pasajeros?

Tras la publicación, decenas de aerolíneas suspendieron vuelos hacia y desde Venezuela por motivos de seguridad, pese a que no existe una orden formal de organismos internacionales que valide un cierre del espacio aéreo venezolano.

Expertos en derecho internacional recordaron que la soberanía aérea de un país solo puede ser modificada por sus propias autoridades o por mecanismos multilaterales.

Venezuela rechaza el mensaje y lo califica como una amenaza

Horas después del anuncio, el gobierno de Nicolás Maduro emitió un extenso comunicado rechazando de manera categórica el mensaje de Trump.

En el documento, Venezuela “denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”, calificándola como una agresión “extravagante, ilegal e injustificada”.

Trump indulta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y condiciona ayuda a Honduras a resultado electoral
RELACIONADO

Trump indulta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y condiciona ayuda a Honduras a resultado electoral

El texto continúa: “La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido […] en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional”.

El gobierno venezolano afirmó que el anuncio constituye “un acto hostil, unilateral y arbitrario”, incompatible con el Derecho Internacional y que representa “una amenaza explícita de uso de la fuerza”, prohibida por la Carta de la ONU.

Caracas exige respeto y denuncia suspensión de vuelos humanitarios

En el comunicado, Venezuela exigió “respeto irrestricto” a su espacio aéreo, recordando que el Convenio de Chicago de 1944 establece que “cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta” sobre la zona aérea que cubre su territorio.

El gobierno también denunció que Estados Unidos ha suspendido “de manera unilateral” los vuelos de repatriación del Plan Vuelta a la Patria, con el que —según cifras oficiales— se han realizado 75 vuelos para retornar a 13.956 ciudadanos venezolanos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Presidente Trump “declara” cerrado el espacio aéreo venezolano en su totalidad

Donald Trump

Trump indulta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y condiciona ayuda a Honduras a resultado electoral

Estados Unidos

Afgano que mató a una Guardia Nacional y dejó a otra gravemente herido podría enfrentarse a pena de muerte

Otras Noticias

Inpec

Dragoneante del Inpec habría asesinado a su pareja, una patrullera de la Policía, en medio de una discusión

El presunto agresor se habría aventado desde el segundo piso de la vivienda en la que la patrullera fue encontrada sin vida.

Liga BetPlay

Dimayor se pronunció tras cancelación de vuelos en Colombia: ¿Afecta la programación de Liga BetPlay?

Dimayor confirmó que, pese a la cancelación masiva de vuelos por la inmovilización de aviones A320 en Colombia, la Liga BetPlay seguirá con su programación habitual, por ahora.

Resultados lotería

Volvió a caer el acumulado: MiLoto entregó un nuevo premio millonario

Turismo

Los 10 lugares más remotos donde aún vive gente: estos son los más aislados del mundo

Alimentos

¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar