Venezuela responde a Trump: califica como “acto hostil y arbitrario” el anuncio sobre su espacio aéreo

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar tras el mensaje difundido este sábado 29 de noviembre de 2025 por el presidente Donald Trump en su red Truth Social, en el que aseguró que el espacio aéreo “sobre y alrededor de Venezuela debe ser considerado cerrado en su totalidad”.

La advertencia, dirigida a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, generó un terremoto diplomático y causó repercusiones inmediatas en el tráfico aéreo internacional.

Trump genera efectos prácticos, pero no existe orden internacional

El pronunciamiento del presidente estadounidense ocurrió en un contexto ya tenso entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de colaborar con redes de narcotráfico.

Tras la publicación, decenas de aerolíneas suspendieron vuelos hacia y desde Venezuela por motivos de seguridad, pese a que no existe una orden formal de organismos internacionales que valide un cierre del espacio aéreo venezolano.

Expertos en derecho internacional recordaron que la soberanía aérea de un país solo puede ser modificada por sus propias autoridades o por mecanismos multilaterales.

Venezuela rechaza el mensaje y lo califica como una amenaza

Horas después del anuncio, el gobierno de Nicolás Maduro emitió un extenso comunicado rechazando de manera categórica el mensaje de Trump.

En el documento, Venezuela “denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”, calificándola como una agresión “extravagante, ilegal e injustificada”.

El texto continúa: “La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido […] en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional”.

El gobierno venezolano afirmó que el anuncio constituye “un acto hostil, unilateral y arbitrario”, incompatible con el Derecho Internacional y que representa “una amenaza explícita de uso de la fuerza”, prohibida por la Carta de la ONU.

Caracas exige respeto y denuncia suspensión de vuelos humanitarios

En el comunicado, Venezuela exigió “respeto irrestricto” a su espacio aéreo, recordando que el Convenio de Chicago de 1944 establece que “cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta” sobre la zona aérea que cubre su territorio.

El gobierno también denunció que Estados Unidos ha suspendido “de manera unilateral” los vuelos de repatriación del Plan Vuelta a la Patria, con el que —según cifras oficiales— se han realizado 75 vuelos para retornar a 13.956 ciudadanos venezolanos.