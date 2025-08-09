CANAL RCN
Diosdado Cabello le pone 'picante' al duelo de Venezuela con Colombia por eliminatorias sudamericanas

El político venezolano se refirió en las últimas horas al duelo definitivo que tiene la vinotinto.

Foto: AFP

septiembre 08 de 2025
08:11 p. m.
Este martes 9 de septiembre, Venezuela y Colombia se juegan uno de los duelos más interesantes de la última fecha de las eliminatorias al Mundial de 2026. Si bien la tricolor ya consiguió su pase a la cita orbital, la vinotinto buscará clasificarse por la vía del repechaje y buscar el sueño mundialista por primera vez en su historia.

El elenco dirigido por Batista necesita una victoria para conseguir el boleto. En caso de empatar o perder, deberá esperar que su rival directo, Bolivia, no gane en el duelo con Brasil en el Alto.

Previo al 'clásico' entre ambos seleccionados, los ánimos se han calentado un poco y no precisamente fue desde el lado de los protagonistas. Este lunes, la mano derecha de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, le puso picante y asumió que Venezuela avanzará.

Esto dijo Diosdado Cabello previo al duelo con Colombia

En medio de una transmisión en vivo, Cabello, sin que se juegue el partido, ya da por hecho que Colombia caerá ante Venezuela.

“Mañana juega la Vinotinto. Rosalinda para pasar a repechaje. ¿Con quién sería el repechaje? Ah, no sabemos todavía. Que nos pongan al que quieran, pues. Nosotros les vamos a ganar como siempre”, dijo Cabello.

Sus palabras retumbaron en redes sociales, donde miles de venezolanos lo apoyaron, mientras que otros fueron más mesurados, teniendo en cuenta la magnitud del rival que tienen en frente.

Historial entre Colombia y Venezuela por eliminatorias mundialistas

El historial de partidos entre las selecciones de fútbol de Colombia y Venezuela en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas ha estado marcado por una intensa rivalidad regional. Aunque en el balance general, Colombia tiene una ventaja, los enfrentamientos directos en esta competencia han sido más parejos de lo que se podría esperar.

En total, se han disputado más de 20 partidos de eliminatorias entre ambos equipos. Colombia ha logrado más victorias, pero Venezuela ha conseguido importantes triunfos y empates que han complicado el camino de la "Tricolor" en varias ocasiones.

Uno de los datos más destacados en esta rivalidad es la dificultad histórica de Colombia para ganar en territorio venezolano.

