Video: hombre escaló sin arnés un antiguo edificio de 40 pisos en Phoenix, Estados Unidos

Maison DesChamps, de 23 años, se hizo noticia este 7 de febrero luego de escalar, sin arnés ni protección, la Torre Chase ubicada en Phoenix, estado de Arizona, en Estados Unidos.

La maniobra de este hombre, quien además se hace llamar el ‘Spideman Pro-vida’, fue captada en una transmisión en vivo por él y por quienes se encontraban en inmediaciones del antiguo edificio de 40 pisos.

Lo impresionante de lo sucedido fue que DesChamps, de 23 años, escaló por la fachada de la edificación sin ninguna protección, tal y como ha hecho en ocasiones anteriores buscando recaudar fondos para fundaciones y movimientos en contra del derecho al aborto.

🚨#BREAKING: Emergency crews are monitoring man climbing Chase Tower⁰

📌#Phoenix | #Arizona



Currently multiple authorities and emergency crews are currently monitoring a man climbing a Chase Tower in downtown Phoenix, Arizona with police closing nearby streets to the public pic.twitter.com/mfqJMUwxv8