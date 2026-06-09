Ofensiva militar en Nariño, Norte de Santander y Cauca contra los grupos armados

Una nueva jornada de violencia sacudió al departamento del Cauca cuando las disidencias de las Farc atacaron la subestación de Policía en el corregimiento El Carmelo en Cajibío con explosivos artesanales lanzados desde drones.

Las esquirlas causaron heridas a tres policías que esperan extracción para recibir atención médica. Simultáneamente, en Inzá se registró un fuerte hostigamiento con artefactos explosivos, ante lo cual los aviones de la Fuerza Aérea respondieron repeliendo el ataque.

Ataques en Cauca

En respuesta a estos ataques, las fuerzas militares están ejecutando tres operaciones simultáneas en diferentes regiones. Las autoridades concentran sus acciones en Nariño, Norte de Santander y Cauca contra las disidencias de las Farc y el ELN.

Por ejemplo, en Nariño avanza una megaoperación militar contra la estructura Franco Benavides de las disidencias. Los resultados preliminares reportan siete integrantes muertos y cinco capturados.

Además, el Ejército ubicó cinco laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca e incautó 1.007 galones de insumos líquidos y 175 kilogramos de insumo sólido.

“Por cada soldado o policía que asesinen, haré caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. No nos van a doblegar”, declaró el presidente Abelardo de la Espriella.

La orden del presidente De la Espriella

En Norte de Santander se desarrolla una de las operaciones más grandes contra el ELN en los últimos años. Dos aviones Kfir llegaron al departamento para ubicar zonas campamentarias donde se esconden cabecillas de alto valor.

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Fuentes de inteligencia confirmaron que alias Silvana Guerrero estaría intentando huir a Venezuela para refugiarse y evitar operaciones militares.

Por otro lado, en Cauca varios tramos de la vía Panamericana fueron militarizados con más de 400 soldados del Grupo de Caballería Liviano Número 8 de la Tercera División del Ejército.

El despliegue busca fortalecer la seguridad de gremios cafeteros, agricultores, transportadores, turistas y viajeros, evitando acciones terroristas en ese corredor estratégico.