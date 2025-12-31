Videos virales de los países que ya celebraron el Año Nuevo: así recibieron el 2026

Varios países ya celebraron la llegada del Año Nuevo 2026 debido a la diferencia horaria. Las imágenes y videos que circulan en redes y medios muestran multitudes reunidas, cielos encendidos por fuegos artificiales y espectáculos de luz que simbolizan el inicio de un nuevo ciclo con esperanza y alegría.

En zonas del Pacífico como Kiribati y Nueva Zelanda, las festividades comenzaron primero, dando paso a celebraciones en Australia, Asia y otras regiones cuyos relojes marcaron la medianoche antes que en Europa y América.

Videos de la llegada del 2026 en Australia y otros países

En Australia, especialmente en Sídney, los videos compartidos en plataformas digitales destacan un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Harbour Bridge y la Ópera de Sídney, dos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Las grabaciones capturan el momento en que miles de personas observan cómo el cielo se ilumina con pirotecnia mientras se anuncia oficialmente el inicio del 2026.

Además, los registros difundidos muestran un ambiente que combina la tradición festiva con reflexiones colectivas, luego de que ciertas celebraciones tradicionales fueran adaptadas en medio de contextos recientes. A través de redes sociales, los usuarios compartieron clips en los que se ve a la multitud en actitud festiva, pero también con momentos de pausa y homenaje previos al estallido de luces.

En Nueva Zelanda, videos de la celebración en Auckland revelan un despliegue de fuegos artificiales desde la icónica Sky Tower, con decenas de miles de espectadores presenciando un espectáculo de luz y color. Estas grabaciones reflejan cómo esta ciudad fue una de las primeras en el mundo en dar la bienvenida al nuevo año con energía visual y sonora.

¿Cómo se vivió el cambio de año en Corea del Sur y otros lugares de Asia?

En Corea del Sur, especialmente en Seúl, también se compartieron videos que muestran grandes aglomeraciones en plazas públicas y espectáculos de luces que acompañaron la llegada del 2026.

Miles de personas se congregaron para recibir el año con música, tecnología y tradiciones que se mezclan en eventos multitudinarios.

Mientras tanto, en varios países asiáticos se transmitieron ceremonias y eventos nocturnos que combinan elementos tradicionales con espectáculos modernos, muchos de ellos difundidos en tiempo real por medios y usuarios alrededor del mundo.

Los videos que hoy circulan no solo sirven para capturar la espectacularidad de los fuegos artificiales y las celebraciones, sino también para conectar a millones de personas que, desde diferentes continentes, comparten un momento simbólico que marca el inicio del 2026 en casi todas las zonas horarias del planeta.