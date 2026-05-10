Vuelven a encarcelar a Jesús Suárez, preso político venezolano que tenía tres días en libertad

El activista tachirense Jesús Suárez, quien había sido excarcelado el pasado 1 de octubre, fue detenido nuevamente por autoridades venezolanas en una alcabala del estado Portuguesa cuando se dirigía a Caracas para presentarse ante un tribunal.

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La detención ocurrió apenas tres días después de haber recuperado su libertad condicional.

Jesús Suárez fue detenido por efectivos del Sebín en enero de 2024, en San Cristóbal, estado Táchira, señalado de haber participado en un plan para atentar contra Nicolás Maduro denominado ‘brazalete blanco’.

¿Por qué volvieron a encarcelar a Jesús Suárez?

De acuerdo con la información entregada por Foro Penal Táchira, Suárez fue interceptado en el Punto de Atención al Ciudadano La Cascada, ubicado en el estado Portuguesa.

El expreso político se trasladaba hacia Caracas con el objetivo de cumplir con su obligación de presentarse ante el Tribunal Tercero con competencia en materia de terrorismo, tal como lo establecían las condiciones de su excarcelación.

Raquel Sánchez, coordinadora de Foro Penal Táchira, informó a través de sus redes sociales que los funcionarios que realizaron la detención indicaron una discrepancia administrativa como justificación.

Al parecer, el número de expediente que refleja la orden de captura sería diferente al número de expediente de la orden de excarcelación de Suárez.

¿Qué va a pasar con el caso de Jesús Suárez?

El caso de Jesús Suárez se suma a la lista de situaciones que enfrentan los presos políticos venezolanos tras su liberación.

Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal han documentado numerosos casos similares donde personas excarceladas enfrentan nuevas detenciones o impedimentos para ejercer plenamente sus derechos, a pesar de contar con documentación legal que acredita su situación judicial.

Por ahora, se desconoce qué pasará con el caso del dirigente tachirense que permaneció cerca de tres años privado de su libertad.