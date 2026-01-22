Zelenski anuncia acuerdo con Trump sobre garantías de seguridad para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el jueves que alcanzó un acuerdo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a Ucrania en un eventual final de la guerra contra Rusia.

"Yo, el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas", declaró Zelenski a la prensa en el Foro de Davos, donde se reunió con Trump. "El documento tiene que ser firmado por las partes", agregó.

Pendiente la gestión del este ocupado

Aunque el acuerdo sobre seguridad avanza, Zelenski reconoció que uno de los puntos más delicados de las negociaciones de paz sigue sin resolverse: la gestión del este de Ucrania, parcialmente ocupado por fuerzas rusas. "Todavía no lo hemos resuelto", admitió el mandatario.

La guerra entre Kiev y Moscú se acerca a los cuatro años y continúa generando tensiones en la región. Emiratos Árabes Unidos acogerá esta semana reuniones "trilaterales" entre representantes ucranianos, estadounidenses y rusos, según adelantó Zelenski.

Reuniones en Emiratos Árabes Unidos

El presidente ucraniano no ofreció detalles sobre el formato de los encuentros ni aclaró si habrá negociaciones directas entre Kiev y Moscú. Su oficina tampoco respondió a los pedidos de información de AFP.

"Serán las primeras reuniones trilaterales en Emiratos. Será mañana y pasado mañana", dijo Zelenski tras su intervención en Davos. "Los rusos deben de estar preparados para llegar a compromisos", añadió, subrayando la expectativa de que las conversaciones marquen un paso hacia un acuerdo de paz.