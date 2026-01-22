CANAL RCN
Internacional

Zelenski anuncia acuerdo con Trump sobre garantías de seguridad para Ucrania

El presidente ucraniano no ofreció detalles sobre el formato de los encuentros ni aclaró si habrá negociaciones directas entre Kiev y Moscú.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

enero 22 de 2026
12:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el jueves que alcanzó un acuerdo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a Ucrania en un eventual final de la guerra contra Rusia.

Rusia advierte que Ucrania “se queda sin tiempo” para aceptar condiciones de paz
RELACIONADO

Rusia advierte que Ucrania “se queda sin tiempo” para aceptar condiciones de paz

"Yo, el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas", declaró Zelenski a la prensa en el Foro de Davos, donde se reunió con Trump. "El documento tiene que ser firmado por las partes", agregó.

Pendiente la gestión del este ocupado

Aunque el acuerdo sobre seguridad avanza, Zelenski reconoció que uno de los puntos más delicados de las negociaciones de paz sigue sin resolverse: la gestión del este de Ucrania, parcialmente ocupado por fuerzas rusas. "Todavía no lo hemos resuelto", admitió el mandatario.

Exministro de comercio de Ecuador reconoce que su país “podría perder mucho más” que Colombia
RELACIONADO

Exministro de comercio de Ecuador reconoce que su país “podría perder mucho más” que Colombia

La guerra entre Kiev y Moscú se acerca a los cuatro años y continúa generando tensiones en la región. Emiratos Árabes Unidos acogerá esta semana reuniones "trilaterales" entre representantes ucranianos, estadounidenses y rusos, según adelantó Zelenski.

Reuniones en Emiratos Árabes Unidos

El presidente ucraniano no ofreció detalles sobre el formato de los encuentros ni aclaró si habrá negociaciones directas entre Kiev y Moscú. Su oficina tampoco respondió a los pedidos de información de AFP.

Diosdado Cabello rompió el silencio tras rumores de contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro
RELACIONADO

Diosdado Cabello rompió el silencio tras rumores de contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

"Serán las primeras reuniones trilaterales en Emiratos. Será mañana y pasado mañana", dijo Zelenski tras su intervención en Davos. "Los rusos deben de estar preparados para llegar a compromisos", añadió, subrayando la expectativa de que las conversaciones marquen un paso hacia un acuerdo de paz.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Estados Unidos designa a Laura Dogu como nueva jefa de misión en Venezuela

Ecuador

Exministro de comercio de Ecuador reconoce que su país “podría perder mucho más” que Colombia

Italia

VIDEO I Contundente ciclón mediterráneo causa estragos en el sur de Italia y España

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

El premio económico que recibirá Santa Fe tras vencer a Junior en la Superliga

Santa Fe goleó a Junior en la Superliga, se consagró campeón con un global de 4-1 y aseguró un importante premio económico otorgado por la Dimayor.

Yeison Jiménez

“No vaya a llorar”: Pasabordo revela audios de Yeison Jiménez al componer ‘Destino final’

Los artistas compartieron recuerdos inéditos con el caldense al componer algunos de sus más grandes éxitos musicales.

Educación

Los colegios en Colombia que alcanzan la calificación AAA+: los de más alto nivel

Fiscalía General de la Nación

Capturan con fines de extradición a presuntos integrantes de red narcotraficante con nexos armados

Alimentos

Lo que hay en la lonchera sí importa: expertos alertan sobre hábitos escolares en Colombia