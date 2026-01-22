Exministro de comercio de Ecuador reconoce que su país “podría perder mucho más” que Colombia

El exministro de Producción y Comercio Exterior de Ecuador, Julio José Prado, calificó como precipitada la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer aranceles del 30% a productos colombianos, anunciada desde el Foro Económico de Davos, Suiza.

Según Prado, esta medida genera incertidumbre en los sectores empresariales de ambos países y podría escalar hacia una guerra comercial sin beneficios para ninguna de las partes.

Una medida precipitada que no se entiende desde el punto de vista comercial, que se entiende desde el punto de vista de la seguridad, de la geopolítica, pero que no termina contribuyendo en forma decisiva y adecuada a poder solucionar este problema del narcotráfico y la inseguridad.

Prado destacó que la decisión se enmarca en un contexto de geopolítica internacional complejo, justo cuando ambos países deberían buscar mayores acuerdos comerciales.

El grave escenario de Ecuador y Venezuela por la guerra arancelaria

La respuesta colombiana no se hizo esperar. El gobierno de Gustavo Petro implementó aranceles recíprocos del 30% y suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, escalando significativamente el conflicto.

Esta situación preocupa especialmente considerando que Ecuador ha enfrentado crisis energéticas en años recientes y depende parcialmente del suministro colombiano.

Prado describió este escenario como el peor posible, caracterizado por una guerra comercial que desborda lo arancelario hacia temas petroleros, energéticos e incluso organismos multilaterales como la Comunidad Andina (CAN) o la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Ese es el peor escenario en el cual en una guerra comercial de este estilo, con ramificaciones, no gana nadie. No gana el Ecuador, no gana Colombia, no gana ninguno de los dos presidentes.

Exministro que Ecuador podría perder más que Colombia por aranceles

El exministro valoró positivamente el llamado de la cancillería colombiana para sostener una reunión ministerial este fin de semana, considerándolo el camino adecuado mediante el diálogo y la*diplomacia comercial.

Advirtió que continuar escalando el conflicto a través de declaraciones en redes sociales podría hacer que la situación "se salga de las manos muy rápidamente".

Señaló que la única opción viable en el corto plazo es "bajar el nivel de beligerancia, sentarse a conversar y darle una salida negociada".

Sobre quién perdería más en este conflicto, el exfuncionario fue claro:

En una guerra comercial no hay ganadores reales. Es un juego de suma cero o de suma negativa (…) Si bien los dos pierden creo que el Ecuador puede perder mucho más.

Finalmente, Prado advirtió que el principal perjudicado sería "el consumidor de los dos países", debido a la imposibilidad de reemplazar rápidamente las cadenas de suministro y el consecuente aumento de costos.