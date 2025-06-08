¿Qué pasó en la reunión entre EE. UU. y Rusia?: Zelenski y Putin podrían reunirse en la Casa Blanca

Tras la reunión entre un funcionario de EE. UU. y Rusia, la Casa Blanca señaló que fue un encuentro productivo y que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y con el ucraniano, Volodimir Zelenski.

Esta posibilidad se abordó en una llamada entre Trump y Zelenski en la que, según un alto cargo ucraniano, participaron el secretario general de la Otan, Mark Rutte, y los dirigentes de Gran Bretaña, Alemania y Finlandia, después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff, visitara Moscú este 6 de agosto.

"Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelenski", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Conclusiones de la reunión entre EE. UU. y Rusia sobre la guerra con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó las conversaciones entre su enviado y el mandatario ruso Vladimir Putin sobre Ucrania como "muy productivas", pero funcionarios estadounidenses dijeron que las sanciones a los socios comerciales de Moscú siguen en pie.

Trump, que ha prometido repetidamente poner fin a la contienda bélica en Ucrania, ha dado a Rusia hasta el viernes para avanzar hacia la paz o enfrentar nuevas sanciones.

El enviado estadounidense, Steve Witkoff, se reunió con Putin en lo que el Kremlin calificó de conversaciones "constructivas", dos días antes del ultimátum de Estados Unidos para que Rusia detenga su ofensiva en Ucrania.

Trump dijo en su plataforma Truth Social que "se lograron grandes avances" durante la reunión, pero minutos después un alto funcionario estadounidense dijo que se espera que las sanciones secundarias --contra países que negocian con Rusia, al que compran sobre todo petróleo y armas-- se implementen el viernes.

"Se llevó a cabo una conversación bastante útil y constructiva", dijo por su parte el asistente de Putin, Yuri Ushakov, a los periodistas, después de la reunión de tres horas.

¿Qué pasará con la amenaza de sanciones para Rusia?

La Casa Blanca no ha detallado oficialmente qué acción tomará contra Rusia, pero Trump previamente amenazó con imponer "aranceles secundarios" dirigidos a los principales socios comerciales de Rusia, como China e India.

Trump ordenó aranceles más altos sobre los productos indios debido a la continua compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Esta medida busca frenar las exportaciones rusas, pero podría suponer una interrupción internacional significativa.

Trump dijo el martes que esperaría el resultado de las conversaciones en Moscú antes de ordenar cualquier sanción económica.

Vamos a ver qué pasa.

Sin nombrar explícitamente a Trump, el Kremlim criticó las amenazas de aumentar los aranceles a los socios comerciales de Rusia como ilegítimas.