Internacional

Zohran Mamdani, férreo opositor de Trump, asume como alcalde de Nueva York

El joven alcalde prestó juramento en el Old City Hall, una histórica estación de metro abandonada en Manhattan, como símbolo de su compromiso con la clase trabajadora.

Foto: AFP

AFP

enero 01 de 2026
07:00 a. m.
Zohran Mamdani, la joven promesa de la izquierda estadounidense, asumió este 1 de enero como alcalde de Nueva York, un cargo que seguramente lo enfrentará con el presidente Donald Trump, del cual ha sido férreo opositor.

Tras la medianoche, mientras decenas de miles de personas celebraban la llegada de 2026 en el icónico Times Square, Mamdani hizo su juramento en Old City Hall, una histórica estación de metro de Manhattan en desuso.

La elección del lugar, una obra maestra arquitectónica, no es casual. Según su oficina, refleja su compromiso con la clase trabajadora; muy en línea con su campaña enfocada en la promesa de bajar el creciente costo de vida de la 'gran manzana'.

El plan de gobierno de Mamdani

Resta esperar que Mamdani, prácticamente desconocido hace un año, pueda cumplir su ambicioso programa, que prevé congelaciones de alquileres, guarderías infantiles y autobuses públicos gratuitos.

Lo que haga Trump podría ser un factor decisivo. El republicano ha criticado repetidamente a Mamdani, pero ambos mantuvieron un encuentro sorprendentemente cordial en la Casa Blanca en noviembre.

Sin embargo, los expertos advierten que su relación podría agriarse rápidamente.

Un posible foco de tensión serían las redadas migratorias de Trump, pues Mamdani, de origen indio y primer alcalde musulmán de Nueva York, ha prometido proteger a las comunidades inmigrantes.

Antes de la votación del 4 de noviembre, el presidente también amenazó con recortar la financiación federal para Nueva York si ganaba Mamdani, a quien llamó "lunático comunista". El alcalde electo ha dicho que cree que Trump es un fascista.

Así será la llegada de Mamdani a la Alcaldía

Mamdani iniciará su mandato de cuatro años tras jurar ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien condenó a Trump por fraude en 2024.

Más tarde, habrá otra ceremonia de investidura en la Alcaldía presidida por dos figuras de la izquierda estadounidense, el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, y en presencia de 4.000 invitados.

Además, el equipo de Mamdani organizó zonas de visualización del acto en las calles, en lo que se ha denominado como una gran fiesta barrial.

Con el nuevo cargo, Mamdani se mudará de su apartamento alquilado en Queens a la lujosa residencia oficial en Manhattan, según dijo, por razones de seguridad.

¿Quién es el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani?

Nacido en Uganda en una familia de origen indio, Mamdani se mudó a Nueva York a los siete años y tuvo una crianza de élite, con una trayectoria relativamente breve en política: fue legislador del estado de Nueva York antes de ser elegido alcalde.

Para compensar su falta de experiencia, se rodea de asesores de alcaldes anteriores y del gobierno del expresidente Joe Biden. Además, ha abierto un diálogo con líderes empresariales.

Defensor de la causa palestina y muy crítico con Israel, Mamdani deberá tranquilizar a la comunidad judía respecto a su liderazgo inclusivo. Recientemente, una colaboradora renunció a acompañarlo en la Alcaldía al conocerse que había publicado tuits antisemitas años atrás.

