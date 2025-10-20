CANAL RCN
Contraloría lanzó grave advertencia por atención a primera infancia indígena

Según un análisis, los niños pertenecientes a comunidades indígenas continúan enfrentando tasas de mortalidad por desnutrición entre tres y cuatro veces superiores al promedio nacional.

Foto: Contraloría

octubre 20 de 2025
10:07 a. m.
La Contraloría General de la República publicó un comunicado en el que alertó sobre la persistencia de profundas desigualdades en la atención a la primera infancia indígena del país, a pesar de los esfuerzos estatales por mejorar sus condiciones.

Contraloría lanzó fuerte advertencia sobre atención de niños indígenas

Según el más reciente análisis del organismo de control, los niños pertenecientes a comunidades indígenas continúan enfrentando tasas de mortalidad por desnutrición entre tres y cuatro veces superiores al promedio nacional.

El pronunciamiento fue realizado por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, durante el foro La primera infancia indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad, en el que destacó la urgencia de fortalecer la articulación institucional y el seguimiento a las políticas públicas que buscan garantizar los derechos de esta población.

El estudio, elaborado por la Contraloría delegada para Población Focalizada, evaluó la oferta de servicios integrales para la primera infancia indígena en pueblos declarados en riesgo de extinción durante las vigencias 2023 y 2024.

Los resultados revelan que departamentos como Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo presentan los desempeños más bajos en la garantía de derechos, coincidiendo con territorios donde habita gran parte de la población indígena.

La entidad también advirtió sobre la falta de información actualizada que impide dimensionar con precisión la magnitud del problema.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE, existen 250.328 niños y niñas indígenas de 0 a 5 años, de los cuales más de 205.000 pertenecen a pueblos en riesgo de extinción.

Sin embargo, el DANE no cuenta con proyecciones recientes y los censos del Ministerio del Interior permanecen incompletos, lo que limita la formulación de políticas públicas efectivas.

Durante su intervención, el contralor Rodríguez subrayó que, pese a ciertos avances, persisten fallas estructurales que afectan la atención integral de esta población.

Entre ellas mencionó la continuidad de altos índices de desnutrición, la falta de seguimiento adecuado a los programas y una débil articulación entre las entidades encargadas.

Advertencia de la Contraloría: niños indígenas siguen muriendo por desnutrición

El informe incluyó un estudio de caso sobre Pueblo Rico, Risaralda, municipio en el que la Contraloría ha hecho seguimiento a una sentencia que ordena garantizar derechos fundamentales como salud, alimentación y acceso a agua potable para los menores indígenas.

Según el organismo, aunque se han registrado progresos parciales, los avances siguen siendo insuficientes.

Finalmente, la Contraloría General hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los representantes de los pueblos indígenas a establecer mecanismos de evaluación y control que permitan medir el impacto real de las políticas públicas y cerrar de manera efectiva las brechas que afectan a la primera infancia indígena en Colombia.

