¿Cómo participar en la Expovivienda de Bogotá y qué alternativas ofrece para comprar casa?

Bogotá se prepara para recibir Expovivienda “Convierte tus sueños en hogar”, una feria organizada por Camacol que reunirá durante dos días diferentes alternativas relacionadas con la compra de vivienda, el ahorro y la financiación.

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Entre las alternativas que hacen parte de este ecosistema están los productos de ahorro, crédito y bienestar que ofrecen estas organizaciones solidarias.

Para quienes todavía no tienen definida una estrategia para adquirir vivienda, el encuentro permitirá conocer estas posibilidades y establecer cómo pueden contribuir a alcanzar ese objetivo.

¿Dónde y cuándo es la Expovivienda 2026 en Bogotá?

La feria de vivienda se realizará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en El Cubo, ubicado en la carrera 30 # 52-77.

Las personas interesadas en asistir deberán realizar una inscripción a través de este enlace habilitado por Expovivienda: https://camacolbyc.co/eventos/expovivienda2026

La feria estará abierta al público el sábado 19 de septiembre entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., y el domingo 20 de septiembre de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

¿Qué encontrará en la Expovivienda 2026?

Uno de los espacios estará relacionado con las alternativas que ofrecen los Fondos de Empleados para quienes tienen entre sus proyectos adquirir vivienda.

La Asociación Nacional de Fondos de Empleados, Analfe, participará junto con 20 Fondos de Empleados, con el propósito de acompañar a sus asociados y trabajadores interesados en encontrar mecanismos que les permitan avanzar hacia la compra de una casa.

La participación de Analfe también busca generar un espacio de encuentro entre los Fondos de Empleados, sus asociados y el sector de la construcción.

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Ahorro y financiación para acercarse a la vivienda propia

El acceso a una vivienda continúa siendo un tema relevante para los hogares colombianos. Según las cifras registradas por el DANE, el déficit habitacional del país se ubicó en 25,6 % durante 2025, aunque presentó una disminución frente al año anterior.

En Bogotá, el indicador fue de 6,3 %, uno de los registros más bajos entre las regiones del país; así lo indicó Miller García Perdomo, presidente de Analfe.

Si bien en Bogotá el indicador de déficit habitacional se ubicó en 6,3%, uno de los registros más bajos del país, todavía existen miles de hogares que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda adecuada y propia. Desde las entidades de la economía solidaria debemos seguir generando alternativas de financiación y acompañamiento que permitan que más familias colombianas puedan cumplir el sueño de tener casa propia.

La feria plantea un espacio para que las personas interesadas puedan conocer directamente las opciones disponibles y analizar alternativas relacionadas con el ahorro y el crédito.

La invitación está dirigida tanto a quienes ya tienen como proyecto inmediato comprar una vivienda como a quienes se encuentran en una etapa previa y necesitan conocer mecanismos que les permitan prepararse financieramente para hacerlo.

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¿Qué fondos de empleados participarán?

Entre las entidades que estarán presentes se encuentran Siemens, Caracol, Secréditos, Fedejohnson, FEC, Presente, Fodebax, Fonanglo, Fempha, Colsubsidio, Uniandes, Femap, Fecolsa, Foncel, Fondevitriviu, Fedimel y Kdefon.

La presencia de estos Fondos permitirá a sus asociados conocer de primera mano los servicios y alternativas disponibles dentro del sector solidario, mientras exploran la oferta relacionada con vivienda que estará presente en la feria.

El objetivo es facilitar el contacto entre quienes buscan hacer realidad este proyecto y las entidades que pueden acompañarlos mediante herramientas de ahorro, crédito y bienestar.