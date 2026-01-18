Servicios de urgencias en Antioquia registran sobreocupación del 120%: los pacientes esperan hasta 24 horas

Los servicios de urgencias en Rionegro, Antioquia, enfrentan una crisis de sobreocupación que ha encendido las alarmas entre las autoridades sanitarias locales.

Servicios de urgencias en Antioquia registran sobreocupación del 120%

Los hospitales del municipio registran una ocupación del 120%, situación que ha generado tiempos de espera prolongados y congestión en la atención de pacientes.

Según informó la gerente del Hospital San Juan de Dios de Rionegro, el incremento en la demanda de servicios se debe principalmente a "la época de vacaciones, al retorno de las personas a sus actividades normales".

La situación es particularmente crítica para los pacientes clasificados en triages 3 y 4, quienes deben esperar hasta 24 horas para recibir atención médica.

La Alcaldía de Rionegro confirmó a través de un comunicado oficial que la situación afecta a los cuatro centros de urgencias del municipio.

"En Rionegro tenemos cuatro salas de urgencias, San Vicente, Somer y las dos que tenemos nosotros desde el Hospital San Juan de Dios, con una ocupación que supera el 100 %. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay largos tiempos de espera", explicó la gerente del Hospital San Juan de Dios.

El municipio atiende anualmente a cerca de 700.000 pacientes en sus servicios de urgencias, provenientes de todo el oriente antioqueño, lo que convierte a Rionegro en un centro de referencia sanitaria para la región.

El Hospital San Juan de Dios, por su parte, atiende hasta 40.000 pacientes al año.

Las autoridades sanitarias señalaron que la situación se ha agravado durante la época vacacional debido al aumento de infecciones respiratorias.

"Nosotros estuvimos esta semana a más de 24 horas y esto agravado por la época vacacional donde hay infecciones respiratorias", indicó la gerente hospitalaria.

Ante la saturación de los servicios locales, los pacientes que no pueden ser atendidos en Rionegro deben ser remitidos a Medellín y el Valle de Aburrá.