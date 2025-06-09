Lo que debe saber para escoger el colchón ideal y "dormir como en una nube"

Dormir bien no debería ser un privilegio y en la Feria del Hogar 2025, en Corferias, en Bogotá, se expone una atractiva opción en descanso con una tecnología que tiene memoria y se adapta a cada cuerpo. Siendo este el producto estrella para aquellos que por higiene deben cambiar su colchón.

Aunque se usen protectores y sábanas, el colchón acumula sudor, células muertas, polvo y humedad. Todo esto favorece la presencia de ácaros, bacterias y hongos que pueden causar alergias, problemas respiratorios o dermatitis, por lo que es necesario cambiarlos cada 8 o 10 años.

Para esta edición de una de las ferias más esperadas en Bogotá, Ramguiflex, expertos en colchones y espumas, han consolidado una red de productos que fusionan el confort, la tecnología y el precio justo.

¿Cómo es posible que un colchón se adapte a la forma del cuerpo?

Juan Camilo Calderón, gerente de marca de Ramguiflex, explicó cómo una tecnología avanzada en espumas permite que se pueda “dormir sobre una nube”.

“Con un gramaje de 500g en su tapa, un grosor cercano a los 42 cm y un acolchado de 6 cm, el ‘Balance Memory’ incorpora espuma viscoelástica o memory foam que genera una sensación de adaptabilidad del cuerpo”.

El 'Balance Memory' ofrece un confort impecable que permite atravesar todas las fases del sueño y realmente descansar. Su combinación de núcleo, telas y tecnología no tiene competencia en calidad y precio.

Se trata de un modelo, disponible en todas las medidas y que se ha convertido en un best seller nacional, con más de 130.000 unidades vendidas al año.

Lo que debe conocer para escoger el colchón ideal

El gerente de marca de Ramguiflex se refirió a lo que se debe tener en cuenta a la hora de cambiar un colchón, no solo por higiene, sino para priorizar y garantizar un descanso seguro.

Estas son las características de los tipos de opciones que ofrece la marca para un buen descanso:

Espumas con memoria adaptativa, que se ajustan a la forma del cuerpo para ofrecer soporte personalizado.

Sistemas de celdas abiertas, que favorecen frescura e higiene al mejorar la ventilación.

Tecnología de descarga electromagnética, pensada para estimular un descanso profundo y reducir tensiones acumuladas.

“Ramguiflex es la opción inteligente de los colombianos. Nuestros colchones cuidan la salud, la comodidad y también el bolsillo de las familias”, afirmó Calderón.