¿Cómo fortalecer las rodillas para evitar malestares en el futuro?

Especialistas han sugerido una serie de ejercicios fáciles y rápidos para fortalecer los huesos de las rodillas.

Foto: Freepik
octubre 01 de 2025
08:43 p. m.
Según ortopedistas, las molestias en las rodillas son una de las principales causas de visita al médico por lo que algunos signos suelen pasar desapercibido por las personas que, tiempo después, sufren de lesiones fuertes o incluso tienen que acudir a cirugías especializadas.

Aunque una gran variedad de factores puede incidir en el deterioro de esta zona, algunas acciones pueden exacerbar estas molestias como subir de peso, afecciones autoinmunes o factores genéticos.

Ejercicios para fortalecer las rodillas

Investigaciones han revelado que mientras las personas caminan, durante el día, las rodillas soportan lo equivalente a una vez y media del peso corporal total. Las rodillas dependen de cuatro músculos que las rodean, tales como los isquiotibiales, los glúteos, los cuádriceps y los músculos de la pantorrilla.

Por esto, cuando estos músculos no trabajan en conjunto reciben una mayor presión y se generan las molestias que los pacientes manifiestan. Investigaciones han revelado que los ejercicios pueden prevenir la degeneración del cartílago de la rodilla. Algunos de estos son:

Sentadillas

Según Anikar Chhabra, cirujano ortopédico especializado en medicina deportiva de la Clínica Mayo, es recomendable que los pacientes hagan sentadillas en la mañana y en la noche antes de ir a dormir.

Este ejercicio ha estado asociado con beneficios para los cuádriceps, los glúteos y la propiocepción, de modo que, 15 sentadillas cada 30 minutos estimula el cuerpo a producir proteínas para desarrollar músculos y fuerza.

Elevaciones de pantorrilla

El especialista reveló que las elevaciones de pantorrilla ayudan a mejorar el equilibrio muscular alrededor de la rodilla para que todos sus músculos puedan trabajar, de manera articulada. El objetivo es pararse con la punta de los pies, mientras estos están separados y en línea con los hombros, y permanecer en esta posición durante unos segundos.

Elevaciones de pierna estirada

Este ejercicio se encuentra asociado con beneficios para los cuádriceps. Consiste en acostarse boca arriba, flexionar la rodilla de una pierna con el pie plano, mientras que la otra se mantiene estirada y se levanta unos centímetros del suelo.

