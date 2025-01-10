Grupo Clínica Médicos confirmó continuidad en la atención a afiliados de la Nueva EPS en Cesar
La decisión se tomó luego de una reunión en la que ambas partes reafirmaron su compromiso de garantizar la calidad de la atención y el acceso oportuno a los servicios de salud.
05:19 p. m.
A través de un comunicado oficial, publicado durante la tarde de este miércoles 1 de octubre, el Grupo Clínica Médicos anunció que mantendrá la prestación plena de los servicios de salud a los afiliados y beneficiarios de la Nueva EPS en los departamentos del Cesar y La Guajira, tras llegar a acuerdos con la entidad a nivel nacional.
Confirman continuidad en atención a usuarios de la Nueva EPS en Cesar
“El Grupo Clínica Médicos informa a la opinión pública y a la comunidad sobre la continuidad plena en la prestación de servicios de salud a los afiliados y beneficiarios de la Nueva EPS en el departamento del Cesar y la Guajira”, se lee en el documento.
El Grupo Clínica Médicos aseguró que la oferta de atención continuará de manera segura y oportuna en todas sus sedes:
- Clínica Alta Complejidad de Aguachica
- Clínica Médicos sede Centro
- Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe
- Clínica Valledupar
- Clínica Alta Complejidad San Juan Bautista
En el comunicado, la entidad agradeció el respaldo de la comunidad, así como el apoyo del Gobierno Departamental, Municipal, senadores, asociaciones de usuarios y medios de comunicación, quienes han acompañado el proceso para que clínicas y hospitales cuenten con los recursos financieros y administrativos necesarios para garantizar la atención de los pacientes.
Afiliados a la Nueva EPS en Cesar y La Guajira seguirán recibiendo atención médica
Finalmente, el presidente del Grupo Clínica Médicos, Carlos Humberto Arce García, reiteró que la institución sigue a la espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Nueva EPS a nivel nacional, al tiempo que reafirmó la voluntad de continuar trabajando por la salud de la región.
“Agradecemos el compromiso y la solidaridad que ha tenido la comunidad, el Gobierno Departamental, Municipal, Senadores, Asociación de Usuarios, y medios de comunicación, para que a las clínicas y hospitales se le entreguen los recursos financieros y administrativos para garantizar la prestación del servicio de salud de los pacientes”, finaliza el documento.