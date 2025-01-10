Grupo Clínica Médicos confirmó continuidad en la atención a afiliados de la Nueva EPS en Cesar

A través de un comunicado oficial, publicado durante la tarde de este miércoles 1 de octubre, el Grupo Clínica Médicos anunció que mantendrá la prestación plena de los servicios de salud a los afiliados y beneficiarios de la Nueva EPS en los departamentos del Cesar y La Guajira, tras llegar a acuerdos con la entidad a nivel nacional.

Confirman continuidad en atención a usuarios de la Nueva EPS en Cesar

“El Grupo Clínica Médicos informa a la opinión pública y a la comunidad sobre la continuidad plena en la prestación de servicios de salud a los afiliados y beneficiarios de la Nueva EPS en el departamento del Cesar y la Guajira”, se lee en el documento.

La decisión se tomó luego de una reunión entre las directivas de la Nueva EPS y la organización médica, en la que ambas partes reafirmaron su compromiso de garantizar la calidad de la atención y el acceso oportuno a los servicios de salud.

El Grupo Clínica Médicos aseguró que la oferta de atención continuará de manera segura y oportuna en todas sus sedes:

Clínica Alta Complejidad de Aguachica

Clínica Médicos sede Centro

Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe

Clínica Valledupar

Clínica Alta Complejidad San Juan Bautista

En el comunicado, la entidad agradeció el respaldo de la comunidad, así como el apoyo del Gobierno Departamental, Municipal, senadores, asociaciones de usuarios y medios de comunicación, quienes han acompañado el proceso para que clínicas y hospitales cuenten con los recursos financieros y administrativos necesarios para garantizar la atención de los pacientes.

Afiliados a la Nueva EPS en Cesar y La Guajira seguirán recibiendo atención médica

Finalmente, el presidente del Grupo Clínica Médicos, Carlos Humberto Arce García, reiteró que la institución sigue a la espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Nueva EPS a nivel nacional, al tiempo que reafirmó la voluntad de continuar trabajando por la salud de la región.

“Agradecemos el compromiso y la solidaridad que ha tenido la comunidad, el Gobierno Departamental, Municipal, Senadores, Asociación de Usuarios, y medios de comunicación, para que a las clínicas y hospitales se le entreguen los recursos financieros y administrativos para garantizar la prestación del servicio de salud de los pacientes”, finaliza el documento.