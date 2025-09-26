Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos

Este viernes 26 de septiembre, la Corte Constitucional declaró el nivel cumplimiento bajo para el acceso de medicamentos en relación con la orden 16 de la sentencia T-760 de 2008.

A inicios de septiembre, el alto tribunal “estableció que la cartera existente con los diferentes actores del sistema de salud, con especial afectación en los gestores farmacéuticos y las EPS, impide el suministro de medicamentos, pues la falta de recursos limita la dispensación de los medicamentos PBS”.

Los puntos críticos mencionados por la Corte

Los puntos que identificó preocupantes fueron los siguientes. El primero tiene que ver una deuda grande entre los actores del sistema de salud. Esto, en consecuencia, impide que haya suministro óptimo de medicamentos.

Por otro lado, tomando como referencia el periodo enero 2022 – julio 2025, se evidenció que aumentó la entrega nula o incompleta de medicamentos. De la mano con este asunto, se incrementaron las tutelas en relación con este tipo.

Hasta diciembre de 2023, el aumento de las tutelas era del 32.46%. Mientras que para el final del año pasado llegó a 106.81%. Con respecto a este año, se evidenció que durante el primer semestre hubo un incremento del 59.67% en contraste con 2024.

No hay desabastecimiento, sino problemas en la entrega

El tercer punto partió de la advertencia que se hizo sobre la realidad del desabastecimiento. El alto tribunal indicó que esto no estaba pasando, debido a que los informes del Invima y demás entidades demostraba que sí había. El problema entonces ha radicado en verdad en problemas de dispensación.

Los pacientes que se han visto más afectados por esta situación son aquellos con condiciones graves, enfermedades huérfanas, cáncer, epilepsias, diabetes, VIH, convulsiones, condiciones oculares, métodos anticonceptivos, problemas hormonales de crecimiento y antibióticos.

Para la Corte Constitucional también son preocupantes el represamiento en el Invima y la falta de información actualizada. De acuerdo con estos puntos, se declaró el nivel de cumplimiento bajo.