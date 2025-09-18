CANAL RCN
Familia busca a abuelito con alzheimer que desapareció en Medellín: necesita su medicamento para el corazón

De acuerdo con sus hijos, Don Leonel Giraldo, de 81 años, salió a la tienda por un paquete de arepas y no regresó.

septiembre 18 de 2025
08:20 a. m.
La familia de Don Leonel Giraldo se encuentra en vilo desde el pasado 3 de septiembre, cuando el hombre de 81 años, con diagnóstico de alzheimer y cardiopatía severa, desapareció.

Según dijo su familia a Noticias RCN, salió de su casa en el barrio Manrique Central a comprar un paquete de arepas en la tienda de la esquina, pero nunca regresó.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, se ve que llegó al local e hizo el pedido, pero luego le perdieron el rastro.

Don Leonel necesita su medicación de manera urgente:

En los días en los que ha estado desaparecido, Don Leonel no ha tomado su medicación y la familia ha estado recibiendo llamadas extorsivas.

De acuerdo con su hijo, Iván Darío Giraldo, desapareció con “una camiseta azul oscura, una pantaloneta gris y unos tenis viejos, que no sé de dónde sacó”.

A diario, de acuerdo con su hija, Marta Cecilia Giraldo, la familia tiene “esa expectativa de que lo vamos a encontrar, pero llega la noche y crece la preocupación sobre dónde va a dormir”.

La familia ya colocó una denuncia ante la Fiscalía y advirtió que, si bien Don Leonel lleva consigo un celular que aún recibe llamadas, nadie contesta.

¿Qué hacer cuando un familiar desaparece? Recomendaciones del MinJusticia

Cuando una persona desaparece, es importante actuar de inmediato. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el caso debe ponerse en conocimiento de la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía, el Instituto Nacional de Medicina Legal y clínicas y hospitales, para que inicien la búsqueda y verifiquen sus bases de datos.

Si existen sospechas de una desaparición fue forzada, es posible solicitar la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), que permita una respuesta rápida.

Si la desaparición ocurrió en el contexto del conflicto armado colombiano, también podrá intervenir la Defensoría del Pueblo, la Personería o la Procuraduría.

