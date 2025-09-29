Cayó fábrica que adulteraba, envasaba y distribuía falsos medicamentos y suplementos deportivos

En el municipio de Neiva, Huila, la Fiscalía, el CTI, la Sijín y el Ejército Nacional descubrieron un complejo ilegal dedicado a la fabricación y comercialización de suplementos deportivos y medicamentos adulterados.

El sistema de producción clandestino no contaba con ninguna autorización del INVIMA.

Encuentran fábrica que vendía falsos medicamentos y suplementos deportivos

Las actividades investigativas llevaron a identificar un inmueble que había sido acondicionado como laboratorio.

Allí se adulteraban, envasaban y rotulaban productos que luego eran comercializados como suplementos nutricionales y medicamentos para el acondicionamiento físico.

En la diligencia de allanamiento se incautaron 39 cajas con 3.978 frascos de distintas presentaciones y marcas, cada uno con etiquetas y rótulos que pretendían dar apariencia de legalidad.

Además, fueron hallados 37 bultos de lactosa, 35 cajas con frascos de vidrio, tapones de caucho, tapas plásticas y metálicas, junto con máquinas empleadas en la preparación, envasado y sellado de los artículos.

En el lugar también se encontraron facturas que evidencian transacciones y ventas realizadas.

Esto contenían los falsos productos

De acuerdo con la Fiscalía, los productos eran elaborados con medicamentos inyectables y de consumo oral vencidos, además de harinas e insumos que no contaban con estudios ni registros sanitarios que garantizaran su inocuidad.

Tras su preparación, eran embalados y almacenados en condiciones precarias, y luego distribuidos sin ningún tipo de licencia.

Las investigaciones evidenciaron que la pareja conformada por Hilver Franco Montero y la ciudadana ecuatoriana Alba Esperanza Benavidez Rocero era la responsable de estas operaciones.

¿A dónde eran enviados los falsos medicamentos y suplementos?

Según las autoridades, desde Neiva los productos eran enviados a droguerías, gimnasios y centros de acondicionamiento físico en ciudades como Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Popayán, Cereté, Ibagué y a distintos puntos de Ecuador.

La fiscal Deicy Jaramillo, delegada de Seguridad Territorial, confirmó los hechos:

Fue detectado un laboratorio clandestino donde se elaboraban medicamentos y suplementos para el acondicionamiento deportivo con insumos vencidos y otras sustancias que no contaban con registro sanitario.

Finalmente, los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde se les imputó el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico agravado.

Adicionalmente, por petición de la Fiscalía, se decretó la suspensión del poder dispositivo de dominio con fines de comiso sobre uno de los inmuebles utilizados para la actividad ilegal.