CANAL RCN
Colombia Video

Cayó fábrica que adulteraba, envasaba y distribuía falsos medicamentos y suplementos deportivos

Los productos eran preparados en condiciones insalubres y comercializados en varias ciudades del país y en Ecuador.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
01:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el municipio de Neiva, Huila, la Fiscalía, el CTI, la Sijín y el Ejército Nacional descubrieron un complejo ilegal dedicado a la fabricación y comercialización de suplementos deportivos y medicamentos adulterados.

Estos hombres se encargaban de secuestrar, reclutar y entrenar menores para vincularlos al Clan del Golfo
RELACIONADO

Estos hombres se encargaban de secuestrar, reclutar y entrenar menores para vincularlos al Clan del Golfo

El sistema de producción clandestino no contaba con ninguna autorización del INVIMA.

Encuentran fábrica que vendía falsos medicamentos y suplementos deportivos

Las actividades investigativas llevaron a identificar un inmueble que había sido acondicionado como laboratorio.

Allí se adulteraban, envasaban y rotulaban productos que luego eran comercializados como suplementos nutricionales y medicamentos para el acondicionamiento físico.

En la diligencia de allanamiento se incautaron 39 cajas con 3.978 frascos de distintas presentaciones y marcas, cada uno con etiquetas y rótulos que pretendían dar apariencia de legalidad.

Además, fueron hallados 37 bultos de lactosa, 35 cajas con frascos de vidrio, tapones de caucho, tapas plásticas y metálicas, junto con máquinas empleadas en la preparación, envasado y sellado de los artículos.

En el lugar también se encontraron facturas que evidencian transacciones y ventas realizadas.

Esto contenían los falsos productos

De acuerdo con la Fiscalía, los productos eran elaborados con medicamentos inyectables y de consumo oral vencidos, además de harinas e insumos que no contaban con estudios ni registros sanitarios que garantizaran su inocuidad.

Revelan cuál fue el químico mortal detrás de la intoxicación masiva con licor en Barranquilla
RELACIONADO

Revelan cuál fue el químico mortal detrás de la intoxicación masiva con licor en Barranquilla

Tras su preparación, eran embalados y almacenados en condiciones precarias, y luego distribuidos sin ningún tipo de licencia.

Las investigaciones evidenciaron que la pareja conformada por Hilver Franco Montero y la ciudadana ecuatoriana Alba Esperanza Benavidez Rocero era la responsable de estas operaciones.

¿A dónde eran enviados los falsos medicamentos y suplementos?

Según las autoridades, desde Neiva los productos eran enviados a droguerías, gimnasios y centros de acondicionamiento físico en ciudades como Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Popayán, Cereté, Ibagué y a distintos puntos de Ecuador.

La fiscal Deicy Jaramillo, delegada de Seguridad Territorial, confirmó los hechos:

Fue detectado un laboratorio clandestino donde se elaboraban medicamentos y suplementos para el acondicionamiento deportivo con insumos vencidos y otras sustancias que no contaban con registro sanitario.

¿Qué pasó con el hombre que fue visto vendiendo cachorros recién nacidos dentro de Transmilenio?
RELACIONADO

¿Qué pasó con el hombre que fue visto vendiendo cachorros recién nacidos dentro de Transmilenio?

Finalmente, los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde se les imputó el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico agravado.

Adicionalmente, por petición de la Fiscalía, se decretó la suspensión del poder dispositivo de dominio con fines de comiso sobre uno de los inmuebles utilizados para la actividad ilegal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Más del 50% de muertos en accidentes de tránsito en Cundinamarca son motociclistas

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía archivó la indagación que cursaba contra el ministro Guillermo Jaramillo

Artistas

Marcela Reyes reveló un conmovedor audio tras la muerte de B-King: estos son los detalles

Otras Noticias

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton tomó la “decisión más difícil de su vida” con la muerte de su bulldog Roscoe

Lewis Hamilton se mostró bastante dolido con la lamentable muerte de su “verdadero amigo”, Roscoe.

Unión Europea

Países que exigirán nuevo requisito para viajar a Europa a partir de octubre: este es el listado

Conozca el listado de países que implementarán este nuevo requisito.

Artistas

Páramo rompe el silencio y se pronuncia sobre concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

Comercio

Frisby España armó nueva polémica al lanzar malteada con sabor a 'chocoramo': esto respondieron

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos