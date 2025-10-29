CANAL RCN
Nombramiento de Bernardo Camacho en la Supersalud genera polémica por su relación con la Nueva EPS

Según algunas voces, Camacho estaría impedido de tomar decisiones frente a la Nueva EPS debido a que fue su interventor.

octubre 29 de 2025
04:07 p. m.
El Gobierno nombró en propiedad a Bernardo Camacho como superintendente de Salud, de quien se dice tiene inhabilidad para tomar decisiones sobre la Nueva EPS, la que más usuarios tiene en el país, 11 millones de afiliados.

Crece la polémica por nombramiento de Bernardo Camacho en la Supersalud

Algunas voces aseguran que el quién sea nombrado como superintendente ad hoc terminará tomando las decisiones más importantes del cargo.

Cabe mencionar que antes del nombramiento, el Gobierno había recibido algunas advertencias desde varios sectores.

“Donde tuvo una de las peores gestiones como interventor y ahora se va a vigilar él frente a lo que no hizo o hizo mal, eso no tiene presentación”, aseguró Denis Silva, vocero de pacientes de Colombia.

Por su parte, Néstor Álvarez, presiente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, indicó que “teniendo en cuenta que ahora será juez y parte de las mismas investigaciones que hemos solicitado por las ineficiencias de la Nueva EPS ante la Supersalud, rechazamos este concepto de puerta giratoria entre cargos de estos niveles”.

La situación es que la Nueva EPS es la que más usuarios tiene en el país y la reciente decisión, llevaría a que el Supersalud, Bernardo Camacho, estuviera impedido para tomar decisiones sobre esta institución porque ya estuvo a la cabeza y dicen los expertos que tendría el Gobierno que nombrar un superintendente de salud ad hoc.

“Paradójicamente, el superintendente ad hoc para la nueva EPS será más importante que el superintendente nacional de salud, lo cual es preocupante y generará más incertidumbre”, añadió Alejandro Gaviria, exministro de Salud.

Nombran a Bernardo Camacho como superintendente de Salud

Jorge Toro, director ejecutivo de Unips, detalló que “independiente de cualquier ejercicio que tenga que tomarse ahí, lo que necesitamos nosotros es un superintendente que garantice la inspección, vigilancia vigilante y control en el país”.

Desde la Cámara de Representantes pidieron a la Procuraduría General de la Nación investigar el caso.

“Hemos radicado un escrito ante la Procuraduría General de la Nación donde le pedimos que investigue si el señor Bernardo Camacho, nuevo superintendente nacional de Salud, cometió o no una falta disciplinaria porque cuando se posesionó, él no reconoció que tiene un interés directo”, añadió Andrés Forero, representante del partido Centro Democrático.

