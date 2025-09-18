Hay alerta por la llegada de dos virus altamente contagiosos en Cartagena: ¿de cuáles se trata?

En Cartagena se estableció alerta sanitaria tras la confirmación de la circulación de dos virus de alta transmisión.

De acuerdo con los reportes oficiales, los más afectados han sido niños en edad escolar y adultos mayores.

¿Cuáles son los virus altamente contagiosos que están en Cartagena?

Uno de los virus corresponde a las infecciones respiratorias, mientras que el otro está relacionado con una enfermedad que afecta manos, pies y boca, y que se caracteriza por síntomas como fiebre y la aparición de salpullidos en la piel.

Ambos padecimientos, debido a su alta capacidad de contagio, han encendido las alertas en la red de salud del distrito.

De hecho, la situación puede llegar a exacerbarse ya que, varios colegios ya han registrados casos entre sus estudiantes.

Recomendaciones para no contagiarse de los dos virus en Cartagena

Ante este panorama, las autoridades han entregado ciertas recomendaciones:

Evitar la automedicación, dado que los tratamientos inadecuados pueden agravar los síntomas.

No enviar a los niños al colegio si presentan signos de estas enfermedades, como medida preventiva para cortar la cadena de contagio.

Reportar de inmediato los casos sospechosos a las autoridades sanitarias, con el fin de activar protocolos de intervención.

Paralelamente, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro, explicó que es fundamental la colaboración ciudadana para poder contener estos brotes.

Si encontramos alguno de estos casos en colegios, en CDI, en nuestras casas, queremos que hagan los reportes convenientes al Dadis para que nosotros podamos hacer toda la intervención de estos casos. Pues precisamente es un informe de una infección de tipo viral, la cual tendrá intervención de parte nuestra en estas instituciones donde encontremos los casos.

Finalmente, los esfuerzos se concentran en realizar intervenciones directas en los colegios y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) donde se han detectado los primeros casos, al tiempo que se intensifican las campañas de prevención y orientación a la ciudadanía.