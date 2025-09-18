CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Hay alerta por la llegada de dos virus altamente contagiosos en Cartagena: ¿de cuáles se trata?

Estos están afectando principalmente a niños y adultos mayores.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
07:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Cartagena se estableció alerta sanitaria tras la confirmación de la circulación de dos virus de alta transmisión.

Hombre ingresó a un apartamento, asesinó a una mujer y después abusó de la hija de 2 años en Sardinata
RELACIONADO

Hombre ingresó a un apartamento, asesinó a una mujer y después abusó de la hija de 2 años en Sardinata

De acuerdo con los reportes oficiales, los más afectados han sido niños en edad escolar y adultos mayores.

¿Cuáles son los virus altamente contagiosos que están en Cartagena?

Uno de los virus corresponde a las infecciones respiratorias, mientras que el otro está relacionado con una enfermedad que afecta manos, pies y boca, y que se caracteriza por síntomas como fiebre y la aparición de salpullidos en la piel.

Ambos padecimientos, debido a su alta capacidad de contagio, han encendido las alertas en la red de salud del distrito.

De hecho, la situación puede llegar a exacerbarse ya que, varios colegios ya han registrados casos entre sus estudiantes.

Recomendaciones para no contagiarse de los dos virus en Cartagena

Ante este panorama, las autoridades han entregado ciertas recomendaciones:

Red criminal en Viotá engañaba con billetes falsos y estafas digitales: así caían las víctimas
RELACIONADO

Red criminal en Viotá engañaba con billetes falsos y estafas digitales: así caían las víctimas

  • Evitar la automedicación, dado que los tratamientos inadecuados pueden agravar los síntomas.
  • No enviar a los niños al colegio si presentan signos de estas enfermedades, como medida preventiva para cortar la cadena de contagio.
  • Reportar de inmediato los casos sospechosos a las autoridades sanitarias, con el fin de activar protocolos de intervención.

Paralelamente, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro, explicó que es fundamental la colaboración ciudadana para poder contener estos brotes.

Si encontramos alguno de estos casos en colegios, en CDI, en nuestras casas, queremos que hagan los reportes convenientes al Dadis para que nosotros podamos hacer toda la intervención de estos casos. Pues precisamente es un informe de una infección de tipo viral, la cual tendrá intervención de parte nuestra en estas instituciones donde encontremos los casos.

Finalmente, los esfuerzos se concentran en realizar intervenciones directas en los colegios y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) donde se han detectado los primeros casos, al tiempo que se intensifican las campañas de prevención y orientación a la ciudadanía.

Imputan a padrastro que abusó y asesinó a una pequeña de 2 años frente a su hermanito en Bogotá
RELACIONADO

Imputan a padrastro que abusó y asesinó a una pequeña de 2 años frente a su hermanito en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alimentos

Los alimentos más efectivos para reducir el cortisol y equilibrar la mente

Salud mental

La pubertad precoz central estaría relacionada con enfermedades mentales, según estudio

Cuidado personal

¿Cuántas veces deben miccionar las personas en un día?: esto dicen los expertos

Otras Noticias

Juan Fernando Quintero

La jugada de Juanfer Quintero por la que es aplaudido en Argentina y criticado en Colombia

Juanfer Quintero le cambió la cara a River Plate y protagonizó una espectacular jugada que divide opiniones.

Comercio

Top 20 de las marcas más amadas por los colombianos en 2025: hay sorpresas

Un estudio reveló que menos del 20% de las marcas en el país logran generar un vínculo emocional sólido con los consumidores.

Cundinamarca

¿Qué hubo detrás del motín que provocó voraz incendio en Funza? Pistas y detalles nuevos

Tecnología

IOS 26: Estos son los modelos de IPhone que no serán compatibles con nueva actualización

Estados Unidos

Hallan el cuerpo de una adolescente en el Tesla de reconocido cantante: tendrían el mismo tatuaje