Discapacidad motora infantil: las señales que se pasan por alto y retrasan el diagnóstico

En América Latina, entre el 2% y el 3% de los niños vive con algún tipo de discapacidad motora. Sin embargo, en Colombia, la magnitud real de esta condición en la población infantil sigue siendo incierta.

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El subregistro, sumado a barreras en el acceso a servicios de salud y diagnóstico, impide dimensionar un problema que impacta no solo el desarrollo físico, sino también la vida social y emocional de miles de menores.

De acuerdo con el DANE, entre 2,6 y 2,9 millones de personas en el país viven con alguna discapacidad, lo que representa entre el 5% y el 7% de la población.

No obstante, cuando se trata de niños, los especialistas coinciden en que los datos son incompletos. La falta de diagnósticos oportunos mantiene invisibles muchos casos que requieren atención temprana.

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Las principales causas y señales de la discapacidad motora infantil

La discapacidad motora en la infancia puede tener múltiples causas. Entre las más frecuentes se encuentran la parálisis cerebral, las distrofias musculares, enfermedades neuromusculares, lesiones medulares y amputaciones, ya sean congénitas o adquiridas.

Estas condiciones afectan funciones básicas como gatear, caminar, jugar o incluso sostener la cabeza, actividades que marcan hitos fundamentales en el desarrollo infantil.

El problema se agrava cuando la intervención llega tarde. Sin acceso a soluciones de movilidad y procesos de rehabilitación adecuados, los niños pueden enfrentar retrasos en su desarrollo, dificultades de aprendizaje, deserción escolar y aislamiento social.

A nivel emocional, las consecuencias también son profundas: baja autoestima, frustración y limitaciones en la interacción con su entorno.

El impacto no se limita a los menores. Las familias y cuidadores suelen asumir una carga significativa, muchas veces sin el acompañamiento especializado que requieren estos procesos. En ese contexto, la falta de información y de rutas claras de atención se convierte en un obstáculo adicional.

El impacto de la tecnología en discapacidad motora infantil

La tecnología ortopédica pediátrica ha avanzado al punto de ofrecer soluciones desde los primeros meses de vida. Prótesis, órtesis, sillas de ruedas especializadas y otros dispositivos de asistencia pueden adaptarse tempranamente, favoreciendo el desarrollo motor y la independencia.

La evidencia clínica muestra que, con intervención oportuna, niños con limitaciones significativas pueden alcanzar avances importantes. Actividades como caminar, correr o jugar no solo mejoran su capacidad física, sino que inciden directamente en su confianza, su desempeño escolar y su integración social.

Derly Patricia Martínez Barreto, representante para Latinoamérica de Ottobock explicó cómo funciona la tecnología en este tipo de casos:

El acceso oportuno a soluciones de movilidad puede transformar el desarrollo de un niño. No se trata solo de mejorar su capacidad física, sino de potenciar su independencia y su integración social.

Padres y cuidadores juegan un papel clave al identificar señales de alerta que pueden indicar un problema de movilidad. Entre ellas están los retrasos en el desarrollo motor, la debilidad muscular, la rigidez, los movimientos asimétricos o las dificultades para mantener el equilibrio.

La consulta temprana con un profesional de salud puede marcar una diferencia determinante. La infancia es una etapa en la que el sistema nervioso presenta una alta plasticidad, lo que significa que tiene mayor capacidad de adaptación y recuperación. Aprovechar ese momento es crucial para potenciar el desarrollo funcional, emocional y social del niño.

Porque cuando el diagnóstico se retrasa, no solo se pierde tiempo: se cierran ventanas que, más adelante, resultan mucho más difíciles de abrir.