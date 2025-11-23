¿Por qué hay personas que hablan estando dormidas? Esto dice la ciencia del sueño

El acto de hablar durante el sueño es más frecuente de lo que muchos imaginan. De acuerdo con la American Academy of Sleep Medicine (AASM), cerca del 66% de las personas han hablado alguna vez mientras dormían, aunque la mayoría no lo recuerde.

Este fenómeno, conocido como somniloquia, suele ser inofensivo, pero continúa despertando curiosidad tanto en la comunidad científica como entre quienes lo experimentan o conviven con ello.

¿Por qué hay personas que hablan estando dormidas según la ciencia?

Diversas investigaciones coinciden en que hablar dormido está relacionado con la actividad cerebral que permanece activa durante ciertas fases del sueño, especialmente en el tránsito entre el sueño ligero y el profundo.

Un estudio publicado en Sleep Medicine encontró que muchas de estas vocalizaciones ocurren durante el sueño REM, etapa en la que se presentan los sueños más vívidos y donde la actividad cerebral se asemeja a la vigilia.

Según el National Institutes of Health (NIH), la somniloquia puede estar vinculada a factores como estrés, falta de descanso, fiebre, consumo de alcohol, depresión o trastornos del sueño, como el sonambulismo y la parálisis del sueño. Sin embargo, también puede aparecer sin una causa aparente y en personas sanas.

¿Por qué hay personas que hablan estando dormidas y cuándo puede ser un signo de alerta?

Aunque la mayoría de los episodios son breves, de pocos segundos y sin consecuencias, la AASM señala que hablar dormido de forma muy frecuente puede ser un indicador de otros trastornos.

Un estudio de la Universidad de Stanford advierte que, en algunos casos, este comportamiento puede estar asociado a trastorno de conducta del sueño REM, una condición en la que el cuerpo actúa físicamente los sueños y requiere atención médica.

Los expertos recomiendan consultar a un especialista cuando la somniloquia se presenta con gritos, movimientos bruscos o cuando genera interrupciones significativas del descanso.

De lo contrario, se considera un fenómeno benigno y temporal.

Aunque puede resultar curiosa o incluso incómoda para quienes duermen cerca, en la mayoría de los casos no representa un riesgo para la salud.