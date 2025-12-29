¿El ciclismo afecta negativamente la vida sexual? La verdad detrás de los mitos

El ciclismo es una actividad física popular en todo el mundo por sus múltiples beneficios cardiovasculares, musculares y para la salud mental. Sin embargo, desde hace años existe un debate sobre si montar bicicleta puede afectar negativamente la vida sexual de quienes practican este deporte con regularidad.

¿Qué dice la ciencia al respecto? Estudios recientes aportan datos importantes para disipar mitos y arrojar claridad sobre este tema.

¿El ciclismo afecta negativamente la vida sexual de los hombres?

Algunas investigaciones han sugerido una posible relación entre la presión que ejerce el sillín sobre el periné (la zona entre los genitales y el ano) y problemas como entumecimiento genital o disfunción eréctil.

Estudios en laboratorio han mostrado que la presión repetida en esta área durante el ciclismo puede aumentar la presión perineal y potencialmente producir microtrauma nervioso y vascular, lo que teóricamente podría afectar la función sexual masculina con el tiempo.

Sin embargo, la evidencia clínica más amplia no respalda de forma concluyente que el ciclismo provoque disfunción sexual permanente. Una investigación comparativa a gran escala publicada en The Journal of Urology encontró que ciclistas, comparados con corredores y nadadores, no mostraron peor función eréctil ni síntomas urinarios, e incluso los ciclistas obtuvieron mejores puntuaciones en algunos cuestionarios de salud sexual.

En otras palabras, aunque montar bicicleta puede asociarse con entumecimiento y molestias temporales en los genitales, no existe evidencia sólida de que el ciclismo moderado cause un deterioro significativo de la vida sexual masculina en términos de disfunción eréctil permanente o problemas urinarios.

¿El ciclismo afecta negativamente la vida sexual de las mujeres?

En cuanto a las mujeres, los datos disponibles también son tranquilizadores. El mismo estudio multinacional que analizó a ciclistas y otros deportistas no encontró que el ciclismo tuviera un impacto considerable en la función sexual o los síntomas urinarios de las mujeres.

La presión perineal podría contribuir a cierto adormecimiento o molestias, pero no se ha demostrado de forma confiable que esto se traduzca en problemas sexuales clínicos duraderos.

La evidencia científica actual indica que el ciclismo no afecta negativamente la vida sexual de forma significativa para la mayoría de las personas.

Aunque algunos ciclistas pueden experimentar entumecimiento temporal o molestias por la presión prolongada en el sillín, la función sexual a largo plazo no parece verse comprometida en estudios que utilizan medidas validadas. Para quienes practican ciclismo intensamente, ajustes ergonómicos del asiento, posición correcta y descansos regulares pueden minimizar cualquier molestia perineal y proteger tanto la comodidad como la salud sexual.