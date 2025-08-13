CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estrés postraumático: el trastorno que padecen algunos militares después de la guerra

Esta enfermedad se presenta en miles de soldados que atraviesan por situaciones aterradoras.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
El trastorno de estrés postraumático es una enfermedad de salud mental causada por una situación de estrés que se haya vivido o presenciado. Entre sus principales síntomas se incluyen reviviscencias, pesadillas, angustia grave y pensamientos incontrolables sobre la situación.

Según Mayo Clinic, en Estados Unidos existen líneas especializadas para los veteranos de guerra y miembros del servicio militar que presenten síntomas de depresión y ansiedad, pues dicha profesión es considerada como una de las más expuestas a hechos traumáticos.

Síntomas del estrés postraumático

Investigaciones han revelado que este tipo de estrés comienza dentro de los primeros tres meses posteriores a un hecho traumático. No obstante, los síntomas podrían aparecer hasta después de un año. Así mismo, algunos de estos síntomas son los recursos intrusivos, evasión, cambios negativos en el pensamiento, en el estado de ánimo y cambios negativos en el pensamiento.

Según la BBC, miles de soldados rusos se encuentran regresando del frente en Ucrania con problemas de salud mental. Profesionales en dicho campo han establecido que, en los tres años transcurridos desde que el Kremlin lanzó la invasión a gran escala, no se ha establecido un sistema eficaz de apoyo psicológico para los veteranos.

Trastornos relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania

Una reciente entrevista del medio internacional, con una psicóloga del proyecto ruso Hogar Familia, reveló que la transición de regreso a la calma civil puede desencadenar agresividad incontrolable en algunos de los excombatientes.

El Centro de Psiquiatría Bekhterev de Rusia estima que entre el 3% y el 11% de los soldados, que pasan por el frente, podrían sufrir estrés postraumático mientras que cuando poseen una lesión de gravedad aumentan los riesgos entre el 14% y 17%.

Respuesta de la OMS

El trastorno por estrés postraumático figura como una de las condiciones prioritarias para la OMS que están cubiertas por el Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental. Dicho programa tiene el objetivo de ayudar a los países a impulsar los servicios destinados a las personas con trastornos mentales.

