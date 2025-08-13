Schistosoma mansoni: el gusano parasitario que entra al cuerpo de manera silenciosa

La esquistosomiasis es una infección parasitaria crónica causada por gusanos conocidos como Schistosoma mansoni, una especie plana de 17 mm de largo que causa una enfermedad crónica llamada esquistosomiasis intestinal.

¿Cómo ingresa el Schistosoma mansoni al cuerpo?

Según la Organización Panamericana de la Salud, el principal factor de riesgo para infectarse es la exposición al agua dulce contaminada con heces humanas infectadas por el parásito, por actividades domésticas, laborales o recreacionales.

En las Américas, el parásito necesita de un huésped intermedio el cual es el caracol del género Biomphalaria, quien en su interior genera otro tipo de larvas (cercarias), que salen del caracol y se liberan en el agua. La transmisión se produce cuando las cercarias penetran la piel de los seres humanos que están en contacto con las aguas contaminadas.

¿Cuáles son los síntomas de la esquistosomiasis?

Esta infección puede generar síntomas agudos y crónicos. La erupción pruriginosa es el primer síntoma y está relacionado con la penetración de las cercarias en la piel. Los síntomas crónicos corresponden a la inflamación granulomatosa que rodea los huevos atrapados dentro de los tejidos biológicos por lo que se puede presentar sangrado en las heces y dolor abdominal.

En los casos más severos se pueden asociar algunos síntomas como la obstrucción del flujo sanguíneo, hipertensión portal que puede provocar el agrandamiento del bazo, ascitis y várices esofágicas sangrantes que son principalmente la causa de muerte de esta enfermedad.

Ciclo de vida del parásito

Según la OPS, no hay ningún otro intermediario por lo que el caracol de agua dulce es el único en la región. Los gusanos adultos viven en las ramas más pequeñas de las venas mesentéricas intestinales de los individuos infectados, en los que ponen los huevos que llegan a la luz intestinal y que terminan en las heces de las personas.

En el instante en que las heces llegan a las aguas se convierten en las larvas, denominadas como miracidios, que, seguido de esto, llegan a los caracoles. Estos producen las cercarias que son liberadas posteriormente a las aguas y que entran en la piel de las personas.

Cuando los gusanos jóvenes llegan a los vasos sanguíneos y al sistema venoso portal del hígado, ponen sus huevos.