CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Schistosoma mansoni: el gusano parasitario que entra al cuerpo de manera silenciosa

La infección parasitaria es causada por un gusano milimétrico que se encuentra principalmente en el agua dulce.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
08:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La esquistosomiasis es una infección parasitaria crónica causada por gusanos conocidos como Schistosoma mansoni, una especie plana de 17 mm de largo que causa una enfermedad crónica llamada esquistosomiasis intestinal.

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?
RELACIONADO

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?

¿Cómo ingresa el Schistosoma mansoni al cuerpo?

Según la Organización Panamericana de la Salud, el principal factor de riesgo para infectarse es la exposición al agua dulce contaminada con heces humanas infectadas por el parásito, por actividades domésticas, laborales o recreacionales.

En las Américas, el parásito necesita de un huésped intermedio el cual es el caracol del género Biomphalaria, quien en su interior genera otro tipo de larvas (cercarias), que salen del caracol y se liberan en el agua. La transmisión se produce cuando las cercarias penetran la piel de los seres humanos que están en contacto con las aguas contaminadas.

¿Cuáles son los síntomas de la esquistosomiasis?

Esta infección puede generar síntomas agudos y crónicos. La erupción pruriginosa es el primer síntoma y está relacionado con la penetración de las cercarias en la piel. Los síntomas crónicos corresponden a la inflamación granulomatosa que rodea los huevos atrapados dentro de los tejidos biológicos por lo que se puede presentar sangrado en las heces y dolor abdominal.

En los casos más severos se pueden asociar algunos síntomas como la obstrucción del flujo sanguíneo, hipertensión portal que puede provocar el agrandamiento del bazo, ascitis y várices esofágicas sangrantes que son principalmente la causa de muerte de esta enfermedad.

Tres mitos sobre el running, la actividad de moda para encontrar pareja
RELACIONADO

Tres mitos sobre el running, la actividad de moda para encontrar pareja

Ciclo de vida del parásito

Según la OPS, no hay ningún otro intermediario por lo que el caracol de agua dulce es el único en la región. Los gusanos adultos viven en las ramas más pequeñas de las venas mesentéricas intestinales de los individuos infectados, en los que ponen los huevos que llegan a la luz intestinal y que terminan en las heces de las personas.

En el instante en que las heces llegan a las aguas se convierten en las larvas, denominadas como miracidios, que, seguido de esto, llegan a los caracoles. Estos producen las cercarias que son liberadas posteriormente a las aguas y que entran en la piel de las personas.

Cuando los gusanos jóvenes llegan a los vasos sanguíneos y al sistema venoso portal del hígado, ponen sus huevos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?

Cuidado personal

Tres mitos sobre el running, la actividad de moda para encontrar pareja

Alimentos

Investigación relaciona el azúcar añadido con enfermedades cardiovasculares

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia hoy 13 de agosto: volvió a caer y tocó su precio más bajo en días

El dólar en Colombia cayó este 13 de agosto y marcó su precio más bajo en más de tres semanas.

Miguel Uribe

Entre la fe y el dolor: el papel de María Claudia Tarazona en la batalla de Miguel Uribe

María Claudia fue el rostro sereno de una familia golpeada por la tragedia y convocó al país entero a unirse en plegaria, pidiendo cada día un milagro: la recuperación de Miguel.

Guatemala

Liberan a once guardias penitenciarios retenidos por pandilleros en Guatemala

Masterchef Celebrity Colombia

“Soy la que menos le agrada”: Michelle rompe el silencio sobre su disgusto con Valentina en MasterChef

Atlético Nacional

Videos| Brutal pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo por Copa Libertadores