¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?

El cáncer colorrectal se origina en el colon o recto y se genera cuando las moléculas en el cuerpo comienzan a crecer, de manera descontrolada. El colon y el recto hacen parte del intestino grueso por lo que conforman el sistema gastrointestinal.

¿Cómo se origina el cáncer colorrectal?

Según la Sociedad Americana de Cáncer, esta patología comienza con un crecimiento en el revestimiento interno del colon o el recto, denominados como pólipos. Aunque no todos los pólipos se convierten en cáncer, algunos requieren de un gran número de años para su crecimiento.

Varios de los factores que influyen en que un pólipo se vuelva cancerígeno es que este mida más de un centímetro, que se detecte la presencia de más de tres pólipos y si después de que se extirpe el pólipo se presente displasia, otra afección precancerosa.

El Instituto de Investigación del Cáncer reveló que, aunque las tasas de cáncer colorrectal han disminuido en el Reino Unido, han aumentado los casos en menores de 50 años. En Estados Unidos, para el año 2021, la edad recomendada para realizar pruebas de detección de cáncer se redujo de 50 a 45 años por lo que los especialistas han recalcado la importancia de detectar este cáncer a tiempo para tratarlo.

Importancia de la colonoscopia en la detección del cáncer

La colonoscopia es un examen que se usa para buscar la presencia de cambios en el intestino grueso y el recto. En este procedimiento se introduce una sonda larga y flexible en el recto mientras que una pequeña cámara de video permite observar al interior del colón.

Durante este procedimiento también se puede extirpar algunos pólipos o el tejido anormal que se detecte para obtener muestras de este. Las colonoscopias son ambulatorias y el uso de la sedación general es opcional si el paciente lo desea. Su duración aproximada se da entre 2 a 3 horas, teniendo en cuenta los cuidados previos y posteriores a la toma del examen.

La preparación de dicho procedimiento depende del centro médico en el que se realice por lo que, en la mayoría de los casos, se requiere de un ayuno total de ocho horas y de dieta líquida durante las 24 horas antes de su realización.

Riesgos de las colonoscopias

Según la Clínica Cleveland, las colonoscopias son seguras. No obstante, existen diferentes riesgos como dolor abdominal, sangrado, efectos adversos a la anestesia, deshidratación por la preparación, infección y perforación del intestino.