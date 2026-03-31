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La consulta prioritaria pediátrica permite resolver el 90% de los casos respiratorios

La consulta prioritaria pediátrica permite resolver el 90% de los casos respiratorios.

La consulta prioritaria pediátrica permite resolver el 90% de los casos respiratorios.
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
10:51 a. m.
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En medio del aumento de enfermedades respiratorias que cada año presiona al sistema de salud en Bogotá, una estrategia comienza a tomar fuerza como alternativa para evitar el colapso de las salas de urgencias.

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Se trata del modelo de consulta prioritaria pediátrica, una modalidad que ya atiende a más de 4.000 niños al mes y que busca convertirse en la primera puerta de entrada para casos respiratorios en la capital.

Entre marzo y junio, la ciudad enfrenta el denominado pico respiratorio, un periodo en el que aumentan significativamente las consultas médicas en menores de edad.

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¿Cómo descongestionar las urgencias pediátricas respiratorias?

Según cifras oficiales, las infecciones respiratorias pueden representar entre el 70% y el 80% de las atenciones pediátricas en esta temporada, lo que históricamente ha llevado a niveles críticos de ocupación hospitalaria, incluso cercanos al 90% en camas pediátricas.

Ante este panorama, el modelo de consulta prioritaria emerge como una respuesta preventiva.

La estrategia, impulsada por José Manchego, director ejecutivo de la Sociedad Pediátrica de los Andes, busca reducir la congestión en urgencias hasta en un 70%, optimizando el uso de los recursos del sistema y garantizando una atención más oportuna.

La lógica del modelo es intervenir de manera temprana los casos respiratorios antes de que se agraven.

En lugar de acudir directamente a urgencias, los padres pueden llevar a sus hijos a una consulta prioritaria, donde pediatras evalúan rápidamente la condición del paciente y determinan el manejo adecuado.

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Así funciona el modelo de descongestión de atención pediátrica

De acuerdo con los datos del programa, cerca del 90% de los casos atendidos bajo esta modalidad se resuelven sin necesidad de remisión a urgencias. Diagnósticos frecuentes como resfriados, faringitis o bronquiolitis pueden tratarse de forma ambulatoria, siempre que se detecten a tiempo.

La consulta prioritaria puede generar un ahorro cercano al 60% frente a los costos de una atención en urgencias, lo que representa un beneficio tanto para las familias como para el sistema de salud.

El modelo incluye valoración médica especializada, acceso a ayudas diagnósticas y tratamiento dentro de la misma institución, lo que permite resolver la mayoría de los casos en un solo punto de atención. Esto evita desplazamientos innecesarios y reduce la carga sobre hospitales y clínicas, que pueden concentrarse en pacientes con condiciones más complejas.

En la práctica, la estrategia ya muestra resultados. Con más de 4.000 menores atendidos mensualmente, la consulta prioritaria se posiciona como una herramienta clave para enfrentar la alta demanda durante el pico respiratorio.

Ante estos síntomas, la recomendación es acudir de manera inmediata a consulta prioritaria, evitando que el cuadro clínico evolucione a una condición más grave que requiera hospitalización.

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