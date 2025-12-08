CANAL RCN
Investigación relaciona el azúcar añadido con enfermedades cardiovasculares

El estudio más reciente reveló algunos problemas de causalidad inversa por la ingesta de azúcar añadido.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
10:06 a. m.
Los azúcares añadidos son los azúcares y jarabes que se agregan a los alimentos y bebidas durante su procesamiento y que no están de forma natural en ellos. Estos añadidos se encuentran en gran parte de los alimentos, desde los cereales, los aderezos y algunas ensaladas.

Según la Asociación Americana del Corazón, se sugiere que las mujeres no consuman más de 100 calorías diarias mientras que los hombres no más de 150. Así mismo, estos azúcares se relacionan con el síntoma de llenura por lo que uno de sus objetivos es evitar la ingesta de otros alimentos verdaderamente nutritivos.

Azúcar añadido y enfermedades cardiovasculares

Una investigación, publicada en el portal Frontiers, reveló que la ingesta de los azúcares añadidos están relacionados con la causa inversa o el impacto simultáneo en el resultado y la exposición de los pacientes a estos alimentos. Por medio del estudio, se determinó que, de manera inexplicable, el grupo de personas investigadas que tuvieron la ingesta más baja de azúcar añadido presentaron mayores riesgos de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

“Los riesgos para la salud significativamente mayores observados en este grupo parecen una explicación más plausible para tal decisión en relación con lo inverso, en el que la falta de consumo de azúcar añadido empeoraría la salud cardiovascular”, se reza en el estudio.

Algunas de las enfermedades que fueron estudiadas, y que posteriormente asociadas al consumo de azúcares añadidos, son: accidente cerebrovascular isquémico, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular, estenosis de válvula aórtica y aneurisma aórtico abdominal.

Así mismo, algunas patologías que se generan a raíz del aumento en la ingesta de este tipo de azúcares son aquellas que están relacionadas con el hígado y el intestino, pues logran afectar negativamente el metabolismo del azúcar

Consejos para reducir la ingesta de azúcares añadidos

  • Leer etiquetas: leer las etiquetas es una manera fácil de estar al tanto de la cantidad de azúcares añadidos que hay en los alimentos que se van a consumir.
  • Elección de las bebidas: tomar bebidas bajas en azúcares puede ser una opción saludable para reducir los riesgos.
  • Sustituir alimentos: cambiar un postre por una fruta o yogur natural representa una opción que, a su vez, genera una mayor conciencia en las personas.
