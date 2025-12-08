Terapia de electrochoque: una discutida práctica que podría borrar recuerdos

La terapia de electrochoque o electroconvulsiva es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general y consiste en enviar pequeñas corrientes eléctricas al cerebro para causar, de manera intencional, una convulsión. Según Mayo Clinic, esta terapia parece alterar la neuroquímica cerebral por lo que estos cambios podrían mejorar los síntomas de algunas enfermedades mentales.

Aunque este tratamiento suele ser eficaz, no todos los pacientes obtienen los mismos resultados. Una reciente investigación se encargó de estudiar y analizar algunos de los efectos adversos más impactantes para la salud de las personas.

Efectos adversos de la terapia electroconvulsiva

La terapia electroconvulsiva suele realizarse entre 6 y 12 aplicaciones de electricidad al cerebro, bajo anestesia general, durante 3 o 4 semanas, para generar convulsiones tonicoclónicas. Una investigación, publicada en el portal International Journal of Mental Health Nursing, se encargó de hacer un estudio en el que se determinó la eficacia de dicha práctica para algunas variables como la esquizofrenia y la depresión.

Según sus resultados, el 49% de los pacientes estudiados reportaron que su calidad de vida empeoró significativamente, después de someterse a dicha terapia. Así mismo, los encuestados tuvieron la oportunidad de reportar las variables que empeoraron su calidad de vida, obteniendo los siguientes resultados: el 37% manifestó que su problema específico empeoró, el 29% reportó que empeoró su estado de ánimo y el 62% vio que la calidad de su vida se desmejoró.

“Estos hallazgos de la encuesta nos llevan a recomendar la suspensión de la TEC en entornos clínicos a la espera de estudios independientes a gran escala controlados con placebo para determinar si la TEC tiene alguna efectividad en comparación con el placebo, lo cual permitirá sopesar los numerosos efectos adversos graves”, concluyen los autores.

Parte de la discusión radica en el descubrimiento de efectos cognitivos adversos que pueden persistir durante un periodo de tiempo prolongado, tales como los problemas de memoria y daño cerebral.

“Nuestra propia encuesta utilizó cuatro medidas de problemas de memoria, con tasas que oscilaron entre el 61 % y el 84 %. Además, el 65 % de quienes experimentaron amnesia anterógrada y el 81 % de quienes informaron amnesia retrógrada informaron que el déficit duró al menos tres años”, finalizó la investigación.

Más del 50% de los receptores del tratamiento manifestaron otro tipo de efectos como fatiga, embotamiento emocional y problemas de relación.