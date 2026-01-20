CANAL RCN
Salud y Bienestar

Mapeos gastrointestinales caseros: expertos explican su funcionamiento y cuáles son sus riesgos

Pese al fácil acceso a estas pruebas, los expertos alertaron sobre su eficacia para obtener un diagnóstico certero.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 20 de 2026
01:05 p. m.
Los mapeos gastrointestinales o pruebas de microbioma son análisis avanzados del microbioma en los intestinos que se realizan con el objetivo de identificar desequilibrios, patógenos o inflamación. Por medio de la construcción de un perfil, se logra obtener un diagnóstico detallado para tratar algunos síntomas crónicos.

Usualmente estas pruebas se realizan por medio de la recolección de las heces que, posteriormente, son enviadas a laboratorios para descubrir otras características como sensibilidades alimentarias, estado metabólico, patógenos y hongos.

¿Son verídicas estas pruebas hechas en casa?

Según el profesor Rupert Leong, gastroenterólogo e investigador del microbioma, aseguró que cada vez más son los pacientes alarmados por dichos diagnósticos que no comprenden con exactitud. Pese a que estas pruebas logran ser eficaces, el experto aseguró que todavía los especialistas se encuentran en las primeras etapas de comprensión para poder interpretarlas.

No obstante, afirmó que el organismo posee distintas especies que actúan de manera diferentes en otros individuos. Por esto, aquellas personas que solicitan dichas pruebas podrían obtener resultados confusos. De igual manera, se hace especial énfasis en el pánico que se puede generar a raíz de la obtención de resultados no certeros.

Según el diario internacional The Guardian, quien sostuvo entrevista con el experto, una de las pacientes de este investigador acudió a sus servicios tras obtener un resultado que le indicó la posibilidad de cáncer de intestino después del informe obtenido. No obstante, dicho resultado no habría sido correcto.

Pruebas certeras para identificar enfermedades

Pese a la gran popularidad de estas pruebas, el especialista sugirió que la colonoscopia sigue siendo una de las mejores alternativas para identificar e investigar pólipos y cánceres intestinales.

Así mismo, el investigador manifiesta que, aunque dichas pruebas ofrecen información sobre el metabolismo o la inflamación, son pocos los expertos que utilizan los resultados de manera adecuada.

Finalmente, se hace énfasis en la compleja situación de control que se está desarrollando a raíz de la propaganda, por parte de figuras públicas, hacia estas pruebas ya que tienen como fin obtener los datos de pacientes con empresas que poseen ánimo de lucro.

