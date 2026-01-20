CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Se puede contraer una infección urinaria por usar un baño público?

Mitos y verdades sobre las infecciones urinarias y los baños públicos. ¿Se puede contraer una infección?

Infecciones baños públicos
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 20 de 2026
09:42 a. m.
La preocupación por la higiene en baños públicos es común, pero al hablar específicamente de infecciones urinarias, también conocidas como infecciones del tracto urinario o ITU, la evidencia científica indica que el riesgo de contraer una infección urinaria por usar un baño público es extremadamente bajo, siempre y cuando se mantengan prácticas básicas de higiene.

Las infecciones urinarias ocurren cuando bacterias, principalmente Escherichia coli, ingresan al tracto urinario a través de la uretra y comienzan a multiplicarse en la vejiga o vías superiores del sistema urinario. Este proceso suele originarse por factores internos del propio cuerpo y por hábitos que facilitan que microorganismos de la piel o del área anal se trasladen hacia la uretra.

¿Los baños públicos transmiten infecciones urinarias?

Expertos en salud coinciden en que no hay evidencia científica sólida que respalde la idea de que sentarse en un inodoro público o tocar superficies en estos espacios cause directamente una infección urinaria.

Un análisis de distintas fuentes médicas concluye que las bacterias que causan la mayoría de las ITU no sobreviven bien en superficies externas como el asiento de un inodoro, y no se transmiten de manera significativa a través de estas superficies.

Un estudio llevado a cabo con más de 300 participantes encontró que ciertos hábitos y tipos de uso del baño pueden mostrar alguna asociación con antecedentes de ITU, pero no confirma que el simple uso del baño público sea un factor causal directo.

La infección se desarrolla típicamente cuando las bacterias entran desde el propio cuerpo de la persona hacia la uretra, no por bacterias que “saltan” desde la superficie del asiento al interior del tracto urinario.

¿Qué factores aumentan el riesgo de infección urinaria?

Si bien los baños públicos no son una fuente directa de infección, ciertos comportamientos y condiciones sí aumentan el riesgo de desarrollar una ITU. Las mujeres presentan una mayor incidencia debido a que su uretra es más corta y está más cerca del ano, facilitando que bacterias intestinales como E. coli ingresen al tracto urinario.

Otros factores de riesgo incluyen:

  • Retener la orina por largos periodos, lo cual permite que bacterias se multipliquen.
  • Higiene inadecuada al limpiarse, especialmente si se hace de atrás hacia adelante.
  • Actividad sexual reciente, embarazo, uso de ciertos métodos anticonceptivos y antecedentes de ITU previas.

De esta manera, según los expertos, no es probable contraer una infección urinaria exclusivamente por usar un baño público limpio o con superficies comunes, aunque la percepción de suciedad puede llevar a comportamientos como aguantar la orina, los cuales sí elevan el riesgo real de ITU.

Lo más importante para prevenir estas infecciones es mantener buena higiene personal, orinar regularmente y beber suficiente agua, además de consultar a un profesional de la salud ante síntomas como ardor al orinar, necesidad frecuente de orinar o dolor abdominal bajo.

