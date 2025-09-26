Hablar solo en voz alta: qué dice la psicología sobre este hábito
Le explicamos los beneficios y la relevancia de hablar en voz alta con uno mismo, de acuerdo con la perspectiva psicológica.
Noticias RCN
01:34 p. m.
Expertos en psicología analizan sobre el significado de hablar solo y en voz alta.
¿Qué significa cuando una persona habla solo y en voz alta?
De acuerdo con la Universidad de Wisconsin, el profesor Gary Lupyan asegura que hablar en voz alta con uno mismo trae múltiples beneficios.
Esta práctica, conocida como auto-habla o pensar en voz alta, suele estar asociada con personas creativas, extrovertidas y con una fuerte tendencia a la automotivación.
Entre los principales beneficios se destacan:
- Activar información adicional en el cerebro.
- Favorecer la autodisciplina y el aprendizaje.
- Estimular la socialización interna.
- Facilitar la estructuración de ideas.
- Apoyar la toma de decisiones y la resolución de problemas.
- Reforzar la memoria.
Además, un estudio publicado en la revista Harvard Business Review señala que hablarse en voz alta también incrementa la tranquilidad y la confianza, pues fortalece la motivación personal.
¿Por qué es necesario hablar en voz alta?
Todos necesitamos hablar con alguien interesante, inteligente, que nos conoce bien y está de nuestra parte, y esa persona somos nosotros mismos, reveló la escritora Anne Wilson
Hablar en voz alta con uno mismo no es un simple hábito, sino una herramienta muy útil para el bienestar y el rendimiento mental. Esta práctica permite organizar mejor las ideas, reforzar la memoria y facilitar la toma de decisiones, ya que al escucharnos logramos mayor claridad y objetividad.
Además, el auto-diálogo positivo ayuda a reducir la ansiedad, aumentar la confianza y motivarnos en momentos de presión.
También potencia el aprendizaje, pues al expresar la información en voz alta, el cerebro procesa y retiene con mayor eficacia.
En conclusión, hablar en voz alta no solo es natural, sino que resulta beneficioso para la concentración, la creatividad y la salud emocional.