CANAL RCN
Salud y Bienestar

Hablar solo en voz alta: qué dice la psicología sobre este hábito

Le explicamos los beneficios y la relevancia de hablar en voz alta con uno mismo, de acuerdo con la perspectiva psicológica.

Hablarse en voz alta
Foto Freepik

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
01:34 p. m.
Expertos en psicología analizan sobre el significado de hablar solo y en voz alta.

¿Qué significa cuando una persona habla solo y en voz alta?

De acuerdo con la Universidad de Wisconsin, el profesor Gary Lupyan asegura que hablar en voz alta con uno mismo trae múltiples beneficios.

Esta práctica, conocida como auto-habla o pensar en voz alta, suele estar asociada con personas creativas, extrovertidas y con una fuerte tendencia a la automotivación.

Entre los principales beneficios se destacan:

  • Activar información adicional en el cerebro.
  • Favorecer la autodisciplina y el aprendizaje.
  • Estimular la socialización interna.
  • Facilitar la estructuración de ideas.
  • Apoyar la toma de decisiones y la resolución de problemas.
  • Reforzar la memoria.

Además, un estudio publicado en la revista Harvard Business Review señala que hablarse en voz alta también incrementa la tranquilidad y la confianza, pues fortalece la motivación personal.

¿Por qué es necesario hablar en voz alta?

Todos necesitamos hablar con alguien interesante, inteligente, que nos conoce bien y está de nuestra parte, y esa persona somos nosotros mismos, reveló la escritora Anne Wilson

Hablar en voz alta con uno mismo no es un simple hábito, sino una herramienta muy útil para el bienestar y el rendimiento mental. Esta práctica permite organizar mejor las ideas, reforzar la memoria y facilitar la toma de decisiones, ya que al escucharnos logramos mayor claridad y objetividad.

Además, el auto-diálogo positivo ayuda a reducir la ansiedad, aumentar la confianza y motivarnos en momentos de presión.

También potencia el aprendizaje, pues al expresar la información en voz alta, el cerebro procesa y retiene con mayor eficacia.

En conclusión, hablar en voz alta no solo es natural, sino que resulta beneficioso para la concentración, la creatividad y la salud emocional.

