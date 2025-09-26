En días recientes, la preocupación se había centrado en la posibilidad de que el Hospital de San José dejara de atender a los afiliados de Nueva EPS en Bogotá.

Para resolver la crisis, la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José, y Nueva EPS sostuvieron reuniones con el objetivo de llegar a un consenso que evitara la suspensión de la atención.

Hospital San José y Nueva EPS anuncian importante acuerdo que beneficiará a sus afiliados

Finalmente, tanto el hospital como la entidad aseguradora emitieron comunicados en los que confirmaron un acuerdo que permitirá garantizar la continuidad de la atención en salud.

El Hospital de San José señaló en su declaración oficial:

¿Qué dijo la Nueva EPS?

De igual forma, Nueva EPS reiteró su compromiso de asegurar un servicio oportuno y de calidad.

Con base en la reunión sostenida el día de hoy con las directivas de Nueva EPS, les confirmo que, la Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José continuará suministrando atenciones y servicios de salud a todos sus afiliados y beneficiarios del régimen contributivo, garantizando con oportunidad y seguridad el acceso a todos los servicios ofertados, de acuerdo con la capacidad instalada disponible de nuestra institución.

Ambas instituciones aseguraron que seguirán trabajando de manera articulada con toda la red de prestadores, con el propósito de mantener una atención continua y con calidad para los pacientes.